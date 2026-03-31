Cihangir Atölye Sahnesi uluslararası festivalde!

Uluslararası festivallerde iki ayrı CAS oyunu!

Geçtiğimiz yıl "Saloz’un Mavalı" ve "İki Efendi’nin Uşağı" ile uluslararası festival yolculuğunda geniş bir seyirci kitlesiyle buluşan CAS, bu yıl da geleneği bozmuyor. Yaşar Kemal’in ölümsüz eserinden Arzu Gamze Kılınç tarafından uyarlanan ve geçtiğimiz hafta 26. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Küçük Salon Prodüksiyon ödülünü alan "Filler ve Karıncalar", bu yıl 10-11 Nisan’da, 24. kez düzenlenen Sabancı-Devlet Tiyatroları Adana Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Esas 01 Burda AVM PGM Sahnesi’nde saat 20.00’de Adanalı sanatseverlerle buluşacak.

Türk tiyatrosunun köklü isimleri anısına düzenlenen 44. Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde ise Muhammet Uzuner’in yönettiği Ayak Bacak Fabrikası oyunu 5 Nisan 20.00’de İzmir Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

7 Dakika" Kocaeli Yolcusu!

İşçi haklarını ve vicdan muhasebesini merkeze alan, sendikalara özel gösterimleriyle yankı uyandıran "7 Dakika" oyunu, Kocaeli’ye turneye gidiyor. Oyun, 26 Nisan’da Gebze Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da; metal, petrol-kimya ve hizmet iş kollarından işçilerle buluşacak. Hak, emek sömürüsü ve dayanışma temalarını sahneye taşıyan oyun, Gebze temsili için gün sayıyor.

CAS Oyunları Anadolu Yakasında!

Anadolu Yakası turnesinin ilk durağı 1 Nisan saat 21.00’de DasDas’ta oynayacak Katip Bartleby olurken hemen ardından 17 Nisan 20.30’da Filler ve Karıncalar Alan Kadıköy’de sahne alacak. İki Efendi’nin Uşağı Alaturka ise 26 Nisan 20.30’da Baba Sahne’de Anadolu Yakası turnesinin son temsilini verecek.

Turneler sürerken, CAS sahnede neler oluyor?

Geçtiğimiz ay prömiyerini yapan absürt tiyatronun etkileyici örneği "Joko’nun Doğum Günü", sezonun son temsillerini CAS’ın kendi sahnesinde oynanmaya devam edecek. İnsan onurunun ve sistemin eleştirisini mizahi bir dille sunan oyun 2 Mayıs 20.30’da ve 3 Mayıs 18.00’de Cihangir Atölye Sahnesi’nde.

Nisan ayıyla birlikte CAS Oyun Atölyelerinin prömiyerleri de başlıyor. İlk oyun Bülent Düzgünoğlu’nun Oyun Atölyesi 1 öğrencileriyle sahnelediği, William Shakespeare’in yazdığı Kral Lear 24-25-26 Nisan’da CAS’ta oynayacak.

