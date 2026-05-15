HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rasim Ozan Kütahyalı da aralarında! Ek süre talep edildi

Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı ve şüpheliler için ek süre istendi.

Rasim Ozan Kütahyalı da aralarında! Ek süre talep edildi
Mehmet Hazar Gönüllü

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile diğer şüpheliler için ek gözaltı süresi talep edildi.

İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre; şüphelilerin pazar gününe kadar emniyette sorgulanacağı, pazartesi günü ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarına yönelik olduğu bildirildi.

Dosyada MASAK raporları, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve dijital materyal incelemelerinin değerlendirildiği aktarıldı. Mynet’te yer alan haberlere göre Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında farklı kanallardan milyonlarca liralık para girişi olduğu öne sürüldü.

Kütahyalı, İstanbul’daki işlemlerinin ardından Adana’ya götürülmüş; sağlık kontrolü sırasında gazetecilere, “Bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var” açıklamasını yapmıştı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Banka hesabına milyonlarca TL para yağmış Banka hesabına milyonlarca TL para yağmış
Rasim Ozan Kütahyalı için 'kasa hesap' iddiası! Rasim Ozan Kütahyalı için 'kasa hesap' iddiası!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'de fırtına! Çatılar uçtuHakkari'de fırtına! Çatılar uçtu
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur! Dereler taştıKahramanmaraş'ta şiddetli yağmur! Dereler taştı
Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan Kütahyalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.