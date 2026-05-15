Rasim Ozan Kütahyalı da aralarında! Ek süre talep edildi

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile diğer şüpheliler için ek gözaltı süresi talep edildi.

İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre; şüphelilerin pazar gününe kadar emniyette sorgulanacağı, pazartesi günü ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarına yönelik olduğu bildirildi.

Dosyada MASAK raporları, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve dijital materyal incelemelerinin değerlendirildiği aktarıldı. Mynet’te yer alan haberlere göre Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında farklı kanallardan milyonlarca liralık para girişi olduğu öne sürüldü.

Kütahyalı, İstanbul’daki işlemlerinin ardından Adana’ya götürülmüş; sağlık kontrolü sırasında gazetecilere, “Bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var” açıklamasını yapmıştı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.