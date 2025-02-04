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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü! "Her konuda tam bir fikir birliğine vardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü! "Her konuda tam bir fikir birliğine vardık"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
04.02.2025 20:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti. Erdoğan ve Şara, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şara ile hemen her konuda tam bir fikir birliğine vardık. PKK/YPG'ye karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye her türlü desteği vereceğimizi söyledik. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü! "Her konuda tam bir fikir birliğine vardık"

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Erdoğan ve Şara arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00 itibarıyla basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gerekli desteği vereceğiz. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Tarihi nitelikteki ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını, öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Şara ile hemen her konuda tam bir fikir birliğine vardık. PKK/YPG'ye karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını, öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Dayanışma içinde hareket ederek, terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum. Suriye'nin harap olmuş şehirlerinin yeniden imarında desteğe hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Direniş azimleri ile bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz. Bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi ve manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir"

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"SURİYE HALKI TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU UNUTMAYACAKTIR"

Şara'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacaktır. İlişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız. Biz şuanda Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Kültürlerimiz, sosyal alanlarımız aynı. Biz ilişkileri derin stratejik işbirliğine dönüştürme amacı içindeyiz. Toplantılarda tehditleri ele aldık. Uluslararası baskının İsrail'e mutlaka uygulanması lazım. Suriye'de altyapının yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı burada bir kez daha Suriye'ye davet ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
suriye Recep Tayyip Erdoğan
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