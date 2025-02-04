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  4. Milyonluk vurgun yaptı! Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Milyonluk vurgun yaptı! Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.02.2025 22:46
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İstanbul-Bursa-Elazığ hattında birçok ismi dolandıran Teoman Yıldırım'ın mağdurları isyan etti. Çiçekçiyle başlayıp esnafı dolandıran Yıldırım'ın milyonluk vurgun yaptığı iddia edildi. Eski futbolcu da ağına düştü.

Milyonluk vurgun yaptı! Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Kendini iş insanı olarak tanıtan Teoman Yıldırım, 80 adet çelenk sipariş etti. Çiçekçiye bilinçli şekilde yanlış sipariş verilirken çelenklerin üzerinde çok sayıda siyasetçinin ve tanınan kişinin ismi yazdırıldı. Çiçekçi olay nedeniyle 312 bin liralık zarara girdi.

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ESKİ FUTBOLCU DA AĞINA DÜŞMÜŞ!

Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın şüphelinin ağına düştüğü iddia edildi. Ekol TV'den İremnaz Aksoy’un haberine göre Teoman Yıldırım, ofis kiralama şirketinden 8 ofis kiralayan Teoman Yıldırım burada 15 kişiyi çalıştırdı. Ancak ne personellerin maaşını ne de ofisin kirasını ne de yemek fişlerinin ücretini ödedi.

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Şüpheli başka işletmeleri de telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünler alarak 225 bin lira dolandırdı. Emlakçıları da dolandıran Yıldırım, iddiaya göre, 170 milyon liralık yatırım yapacağını söyledi.

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Emlakçı Osman Demirbilek, villa satmak isterken şüphelinin krediyi kullanabilmesi için teminat yatırması gerektiğini ve eksiği olduğunu söylemesi üzerine Yıldırım’a istediği parayı verdi. Emlakçı, parayı vermesinin ardından bir daha Teoman Yıldırım’a ulaşamadı.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sercan Yıldırım
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