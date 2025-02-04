Naci Görür Ege'deki deprem fırtınasını değerlendirdi! Türkiye'de etkilenecek yerleri açıkladı! 'Tsunamiye neden olur' deyip anlattı

Ege'deki Santorini Adası çevresinde peşi sıra gelen depremler bölge halkını telaşlandırdı. Yunanistan hükümeti adada yaşayanları yavaş yavaş bölgeden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 28 Ocak'tan bugüne kadar 450'den fazla deprem kaydedildi. Depremin olduğu Ege'ye kıyısı olan Türkiye'de Milas, Bodrum, Kaş gibi yerlerden de depremler hissediliyor. Türkiye için korkutan senaryoyu Prof. Dr. Naci Görür anlattı ve deprem fırtınasını değerlendirdi.

"TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYEBİLİR"

Santorini Adası'ndaki depremlerle ilgili Ekol TV'ye konuşan Naci Görür, "Bu sarsıntılar iki gün önce başladı. Bir fırtına şeklinde devamlı depremler oluşuyor. Bu depremler çoğunlukla dört boyutunda. Zaman zaman beşin biraz üzerine çıkıyor. Her yarım saatte, 20 dakikada bir deprem oluyor. Biliyorsunuz depremler levha sınırlarında veya levha içlerinde meydana gelir. Ülkemizin etrafında bir Avrasya levhası var. Anadolu, Arap ve Afrika levhası var. Bu levhalar hareketli, bu hareketler de deprem oluşturuyor. Burada büyük bir depreme evrilirse bu Türkiye'yi de etkileyebilir." dedi.

"TSUNAMİYE NEDEN OLUR"

Aydın ile Muğla arasındaki kıyı kesimini etkileyeceğini belirten Görür, "Burada zarara ve tsunamiye neden olur. Bu nedenle orada oturan insanları ve daha çok yerel yönetimle dikkatli olması konusunda uyarmıştım. Ben bir volkanik faaliyete bağlı olarak bu depremlerin olduğunu düşünmüyorum. Bir de Marmara Bölgesi'nde Kuzey Anadolu Fay'ı var. Kuzey kolu İstanbul ve yöresinde deprem beklediğimiz fay. Onun Güney kolu var. Bursa, Balıkesir, Çanakkale... O Güney kol da bugünkü Santorini Adası'ndaki depremin olduğu yerlere kadar ulaşıyor. Bir şekilde orada da hareket var. Çok komplike bir yer. " ifadelerini kullandı.

Ayrıca Görür açıklamasına "Bu depremlerin daha çok tektonik nedenlerle olduğunu düşünüyorum. 3-4 büyüklüğünde bir depremde tsunami beklemiyoruz ama 6 ve üzeri deprem olduğunda tsunami olur. Tsunami Yunanistan'ı ve Ege kıyılarını vuracak. Çok doğal bir şey." sözlerini de ekledi.