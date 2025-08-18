Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Daha beyaz gülümseme! Oral-B Pro Series 1 Diş Fırçası ikili pakette indirim başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Daha beyaz gülümseme! Oral-B Pro Series 1 Diş Fırçası ikili pakette indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plak temizliği, diş eti sağlığı ve kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda elektrikli diş fırçaları büyük avantaj sunar. Oral-B Pro Series 1 , hassas başlıkları ve akıllı zamanlayıcısıyla hem sizin hem de sevdiklerinizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Üstelik ikili paket şeklinde şu an indirimde! İşte detaylar...

Diş sağlığınızı ihmal etmek, uzun vadede hem cebinizi hem de yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Oysa doğru bir elektrikli diş fırçasıyla bu rutini hem daha etkili hem de çok daha konforlu bir hale getirmek mümkün. Özellikle manuel fırçaların ulaşmakta zorlandığı alanlarda derinlemesine temizlik sağlayan elektrikli modeller, günümüzün en pratik çözümleri arasında yer alıyor. Şimdi ise, diş hekimlerinin önerdiği markaların başında gelen Oral-B’nin Pro Series 1 ikili paketi, hem siyah hem mavi renk seçenekleriyle indirimde! Fırçalama alışkanlıklarınızı iyileştirmek ve daha sağlıklı bir gülümsemeye ulaşmak için bu fırsatı kaçırmayın. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faizsiz, masrafsız, taksitli... %0 faizli kredi fırsatı burada Faizsiz, masrafsız, taksitli... %0 faizli kredi fırsatı burada

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket

Daha beyaz gülümseme! Oral-B Pro Series 1 Diş Fırçası ikili pakette indirim başladı 1

Oral-B Pro Series 1 ikili paket, gelişmiş temizlik performansı ve diş eti sağlığına odaklanan özellikleriyle öne çıkıyor. Yuvarlak fırça başlığı sayesinde her bir dişi sararak manuel fırçalara göre %100’e kadar daha fazla plak temizliği sağlarken, hassas temizlik modu ve diş eti basınç sensörü de çok sert fırçalamalarda koruma sunuyor. Üç farklı temizlik modu ve her 30 saniyede bir bölge değiştirmenizi hatırlatan entegre zamanlayıcısıyla doğru fırçalama alışkanlığı kazanmanıza yardımcı oluyor. Uzun ömürlü, şarj edilebilir pili ve pil seviyesi göstergesi sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan Oral-B diş fırçası, diş hekimlerinin önerdiği gibi 2 dakikalık fırçalama süresini destekliyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "İlk elektrikli diş fırçası deneyimim, çocuklara daha önce almıştım, şimdi ben de kullanıyorum. Memnunum, her 30 saniyede bir titreşimle uyarıyor."

  • "Gayet güzel. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Daha beyaz gülümseme! Oral-B Pro Series 1 Diş Fırçası ikili pakette indirim başladı 2

Bu içerik 18 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mobilden Akbanklı olanlara özel %2.09 faizli 12 taksitli 100.000 TL kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %2.09 faizli 12 taksitli 100.000 TL kredi fırsatı

 Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

 En uygun araç kiralama nasıl yapılır? Tüm ipuçları burada

En uygun araç kiralama nasıl yapılır? Tüm ipuçları burada

 TikTok'ta viral oldu! İşte ballı patlamış mısır tarifi

TikTok'ta viral oldu! İşte ballı patlamış mısır tarifi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
oral b oral b diş fırçası oral b şarjlı diş fırçası
İş birliği İçerikleri
Klasik tarz, modern dokunuş! Casio Kol Saati'nde indirim zamanı

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio Kol Saati'nde indirim zamanı

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Tatil anılarınızı ölümsüzleştirecek kamera önerileri

Tatil anılarınızı ölümsüzleştirecek kamera önerileri

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

A101'e Oral B Şarjlı Diş Fırçası geliyor!

A101'e Oral B Şarjlı Diş Fırçası geliyor!

Protein Ocean indirimi başladı! İşte enerjinizi artıracak o ürünler...

Protein Ocean indirimi başladı! İşte enerjinizi artıracak o ürünler...

Spor yapma motivasyonunuzu artıracak ürünler burada

Spor yapma motivasyonunuzu artıracak ürünler burada

Sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar Fropie'de! İndirim varken kaçırmayın

Sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar Fropie'de! İndirim varken kaçırmayın

Yemeklerinize sağlık ve lezzet, mutfağınıza pratiklik katacak

Yemeklerinize sağlık ve lezzet, mutfağınıza pratiklik katacak

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Klasik tarz, modern dokunuş! Casio Kol Saati'nde indirim zamanı

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio Kol Saati'nde indirim zamanı

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Diyarbakır'da balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düşen 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düştüler

Motosiklet tutkunu genç kız kazada hayatını kaybetti

Motosiklet tutkunu genç kız kazada hayatını kaybetti

Görülmemiş gelenek: Bursa'da damadı vinçte sallandırdılar!

Bursa'da damadı vinçte sallandırdılar!

Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale yangını tamamen kontrol altına alındı

Sevindiren haber geldi! Tamamen kontrol altına alındı

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio'nun sevilen kol saati günün fırsat ürünü oldu

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio Kol Saati'nde indirim zamanı

İhale ile aldığı eve girince hayatının kabusunu yaşadı! "Evin dokuz kapısını, kombiyi, mutfak dolaplarını söküp kırmış"

İhale ile aldığı eve girince hayatının kabusunu yaşadı! "Evin dokuz kapısını, kombiyi, mutfak dolaplarını söküp kırmış"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.