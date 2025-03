DEM Parti Saraçhane'ye gidiyor: Özgür Özel'in çağrısına yanıt geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması CHP'yi ayaklandırdı. İstanbul'da başlayan protestolar diğer illere de yayılmaya başladı.

İki gündür Saraçhane'den halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünse Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada 'sokak' çağrısını tekrar ederek "Dün yaptığım çağrıyı bugün yeniden tekrar ediyorum. Sesimi duyan herkesi, Ekrem Başkan'ı seven herkes, demokrasiyi seven herkes, Atatürk'ü seven herkesi 81 ilde hepimizi sokağa ve meydana davet ediyorum." dedi.

DEM PARTİ DE SARAÇHANE'YE GİDİYOR

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde başlayan akşam eylemlerine bugün 19.30'da katılacağını açıkladı.

İl örgütünün X hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz." dendi.