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Doğukan Güngör ve Kıraç, ''Haysiyet'' için stüdyoya girdi

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in Mehmet'i olarak ekrana gelmeye hazırlanan Doğukan Güngör’den sürpriz. Yakışıklı oyuncu, dizi için usta müzisyen Kıraç'la stüdyoya girdi.

Doğukan Güngör ve Kıraç, ''Haysiyet'' için stüdyoya girdi

''Sürprizimiz var''

Askerlik dönüşü soluğu Haysiyet setinde alan Doğukan Güngör, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Vatani görevi sırasında verdiği kilolar ve fit görünümüyle adından söz ettiren oyuncu, bu kez müzikteki hünerlerini sergiledi. Dizi için usta müzisyen Kıraç'la stüdyoya girdi. Güngör, mikrofon başında kulaklığıyla çekilen karesini Kıraç'ı etiketleyerek paylaştı. Gönderisine eklediği, "Sürprizimiz var. Biraz uğraştırdım" notu takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Yakışıklı oyuncunun Haysiyet için seslendirdiği şarkı ve sergileyeceği performans şimdiden konuşulmaya başladı.

Yıllar sonra gelen dönüş

Doğukan Güngör ve Kıraç, Haysiyet için stüdyoya girdi 1

Doğukan Güngör ve Kıraç'ı bir araya getiren sürpriz proje, ünlü müzisyenin uzun bir aranın ardından yer aldığı ilk dizi çalışması olma özelliği taşıyor. Türk televizyon tarihine damga vuran birçok yapımın müziğine imza atan Kıraç, hafızalarda yer eden eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçının Haysiyet için yeniden stüdyoya girmesi, projeye yönelik ilgiyi daha da artırdı.

Aşk mı, haysiyet mi?

Doğukan Güngör ve Kıraç, Haysiyet için stüdyoya girdi 2
Çekimleri İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta devam eden Süreç Film imzalı Haysiyet’te Doğukan Güngör, Karlıova Ailesi'nin en küçük ferdi Mehmet karakterini canlandıracak. Cesur, vicdanlı ve çalışkan yapısıyla öne çıkan Mehmet, aşkı, ailesi ve haysiyeti arasında kalacağı zorlu seçimlerle hikâyenin merkezinde yer alacak.

Yeşilçam tadında

Doğukan Güngör ve Kıraç, Haysiyet için stüdyoya girdi 3


Yeşilçam filmlerine selam duran sahneleri, hikayeye boyut kazandıran mekanlarıyla dikkat çeken Haysiyet’in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

8 Eylül'de Kanal D'de

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D dizi Haysiyet
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