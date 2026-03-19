Dünyanın aklındaki kara saldırısı bilmecesi! İran "Hazırız" dedi, ABD bugünü işaret etti

Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren savaş her geçen gün kızışıyor. Savaşın geldiği son noktada en merak uyandıran konulardan biri İran'a bir kara saldırısı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. ABD adeta zafer ilan ederken İsrail'den açıklamalar dikkat çekti. İran ise kara savaşına hazır olduğunu duyurarak ABD ve İsrail'e meydan okudu.

ABD: "BUGÜN ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK SALDIRI OLACAK"

Basın toplantısı düzenleyen ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran savaşıyla ilgili şöyle konuştu:

Kararlı ve hassas bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Birinci günden beri planlı olarak hedeflerimize ilerliyoruz. İran'ın füzelerini, roketatarlarını, nükleer altyapılarını ortadan kaldırıyoruz. Bunlar ilk günden beri hedeflerimizdi. 7 bine yakın hedef vurduk. Kendi koşullarımızda kazandığımızı söyleyebilirim. Onlara her gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiriyoruz. Bugün de şimdiye kadarki en büyük saldırı olacak. Yukarıdan ölüm ve yıkım yağacak. İran'ın savunması tamamen imha edildi. Her şeylerini yok ettik. Denizaltılarının da 11 tanesini imha ettik. İran'ı ezici güçle avlıyoruz ama nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler.

İSRAİLLİ BAKAN: "SAVAŞ MUAZZAM BİR NİMET"

AA'nın aktardığına göre; İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Bakan Elkin, asıl tartışılması gerekenin İran'ı hedefleyen saldırıların ne zaman sona ereceğinin değil nasıl uzatacakları üzerine olması gerektiğini savundu.

ABD ile eşi görülmemiş bir işbirliği içinde olduklarını ve savaşın ne zaman sona ereceğinin değil, nasıl uzatabilecekleri ve İran’a verdikleri zararı derinleştirebilecekleri üstüne olması gerektiğini savundu.

Bakan Elkin, "Savaşın her günü İsrail için muazzam bir nimet." ifadesini kullandı.

İRAN'DAN GÖZDAĞI: "SİZİ BU TOPRAKLARA GÖMECEĞİZ"

Bu arada İran Devrim Muhafızları paylaştıkları videoyla ABD ve İsrail'e gözdağı verdi. Olası kara saldırısına hazır olduklarını duyuran İran Devrim Muhafızları "Bir fırtına kopacak. Uyuyan İran'ı uyandırdınız. Kara saldırısına yüzde yüz hazırız. Sizi tam da bu topraklara gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD/İSRAİL VE İRAN SAVAŞI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.