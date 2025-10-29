HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Enkazı gözyaşlarıyla izledi, söyledikleriyle kahretti... "Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya, aklım almıyor"

İçerik devam ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, Bilir ailesi için zamana karşı yarış da sürüyor. Şu ana kadar 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, baba Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, göz yaşları içinde çalışmaları takip ediyor. Binanın yeni bir bina olduğunu söyleyen Bilir, Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur." dedi. Arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Binayı böyle görünce şok oldum" diye konuştu.

Gebze'de yıkılan binanın enkazında kalan Bilir ailesi için ekipler seferber oldu. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan aileden peş peşe acı haberler geldi. Enkazdan 2 çocuğun cansız bedeni çıkarılırken; 18 yaşındaki Dilara ise sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan baba Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, göz yaşları içinde gazetecilere açıklama yaptı.

Enkazı gözyaşlarıyla izledi, söyledikleriyle kahretti... "Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya, aklım almıyor" 1

"YENİ BİNA, AKLIM ALMIYOR, NASIL OLDU?"

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilir, "Nasıl olur böyle bir şey? Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık. Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya? Bildiğimiz kadarıyla yeni bina, aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok. Aklım almıyor, nasıl yıkılır? Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Onlar benim canlarım, onlar benim elimde büyüdü. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlarındaydı. İsimleri Dilara, Nisa ve Emir'di. Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur." dedi.

Enkazı gözyaşlarıyla izledi, söyledikleriyle kahretti... "Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya, aklım almıyor" 2

"BİNAYI BÖYLE GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Yıkılan binanın arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım. Evde oturan 5 kişi vardı, 3'ü çocuktu, kiracıydılar." diye konuştu

Enkazı gözyaşlarıyla izledi, söyledikleriyle kahretti... "Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya, aklım almıyor" 3

Dilara Bilir, Levent Bilir, Emine Bilir ve Muhammet Emir Bilir

"KOLON KESİLMESİ GİBİ BİR DURUM YOK"

Aslan'ın yeğeni Kamil Gülmez de enkazda kiracı olan 5 kişilik ailenin kaldığının değerlendirildiğini dile getirerek, aile fertlerinin sağ salim enkaz çıkarılmasını temenni etti.

Gülmez, binanın kat karşılığı olarak 2012 yılında yapıldığını belirterek, "Binanın altında eczane vardı. Üzerinde de 3 dubleks daire vardı. 3 aile kalıyordu. 2 aile binada değildi. Kiracı olan aile binadaydı, eczanenin üzerindeki dairede oturuyorlardı. Onları bekliyoruz, Allah onların sağ salim çıkmasını nasip etsin. Yeni bina, kolon kesilmesi gibi bir durum yok." ifadesini kullandı.

Enkazı gözyaşlarıyla izledi, söyledikleriyle kahretti... "Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya, aklım almıyor" 4

"BELEDİYEYE BİR TALEPTE, ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR"

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir'in arkadaşı Mustafa Türel de arkadaşıyla birkaç gün önce görüştüğünü söyledi. Türel, "Eczacı kadın bir arkadaş vardı, belediyeye o noktada bir sıkıntı olduğuyla ilgili bir talepte, şikayette bulunuyorlar. Sonrasıyla ilgili malumatım yok. Bina olarak baktığınız zaman 13 yıllık bina. Binadan ziyade metronun girişi var hemen şu tarafta, o binanın 2-3 parsel yanında da metronun baca çıkışı var. Binanın altından geçiyor. Şu anda araştırmalar ne aşamada bilmiyorum." dedi.

Enkazı gözyaşlarıyla izledi, söyledikleriyle kahretti... "Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya, aklım almıyor" 5

Endişeli bekleyişin devam ettiğini belirten Türel, arkadaşı ve ailesinin sağ salim kurtarılmasını diledi.

İlginizi Çekebilir

Gebze'de çöken binayla ilgili kahreden gerçek! İşte dün yaşananlar

Gebze'de çöken binayla ilgili kahreden gerçek! İşte dün yaşananlar

 Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı! Korkunç iddia... Acı haber geldi

5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı! Korkunç iddia... Acı haber geldi

(AA)Kaynak: AABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm yurtta Cumhuriyet coşkusu...Tüm yurtta Cumhuriyet coşkusu...
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.