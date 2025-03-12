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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun acı günü!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.03.2025 16:42
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan dayısı Halit Reis (68) hayatını kaybetti. Reis bugün toprağa verilirken, cenazeye katılan Soylu, taziyeleri kabul etti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun acı günü!

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Süleyman Soylu’nun dayısı Halit Reis, bir süredir sağlık sorunları nedeni ile tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Halit Reis için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Halit Reis, Bafra ilçesi Darboğaz Camii’nde kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Süleyman Soylu
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