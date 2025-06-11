Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... 'Babamın yanına koyun' dediler, duyanı ağlattılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan, 70 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında verdiği yaşam mücadelesini 66 saat sonra kaybetti.
Zeyrek için dün Manisa tarihinin en kalabalık cenaze törenlerinden biri düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce Manisalı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Zeyrek'in cansız bedeni, Çatal Mezarlığındaki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Zeyrek'in naaşı, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dostum, kardeşim" dediği Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlarken, tabutunu bizzat mezara indirdi.
Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Zeyrek'in ikiz kızları babalarının mezarına oyuncak koymak istedi. O anlara şahit olanlar gözyaşlarını tutamadı.
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