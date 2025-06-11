Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... 'Babamın yanına koyun' dediler, duyanı ağlattılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan, 70 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında verdiği yaşam mücadelesini 66 saat sonra kaybetti.

FERDİ ZEYREK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Zeyrek için dün Manisa tarihinin en kalabalık cenaze törenlerinden biri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce Manisalı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Zeyrek'in cansız bedeni, Çatal Mezarlığındaki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

TABUTUNU MEZARA ÖZEL İNDİRDİ

Zeyrek'in naaşı, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dostum, kardeşim" dediği Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlarken, tabutunu bizzat mezara indirdi.

İKİZ KIZLARININ SON İSTEĞİ AĞLATTI

Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Zeyrek'in ikiz kızları babalarının mezarına oyuncak koymak istedi. O anlara şahit olanlar gözyaşlarını tutamadı.