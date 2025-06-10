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Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı: "Kim tehdit etti? Özgür Özel açıklasın"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü taraflı tarafsız herkesi derin üzüntüye boğarken, Zeyrek'in ölümüyle ilgili gazeteci Cem Küçük'ten çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Zeyrek'in ölümüyle ilgili büyük şüphe duyduğunu belirten Küçük, "Zeyrek ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış" dedi.

Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı: "Kim tehdit etti? Özgür Özel açıklasın"
Devrim Karadağ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. CHP'li Başkan Ferdiz Zeyrek'in ölüm haberi Manisalıları yasa boğarken, kızının yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

"BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN"

Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından "Babamın kanını yerde bırakmayın" paylaşımı yapmıştı.

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Türkiye Gazetesi yazarı gazeteci Cem Küçük'ten de benzer iddialar geldi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, Zeyrek'in vefat etmesiyle ilgili şüphe duyduğunu ifade etti.

CEM KÜÇÜK'TEN ÖZEL'E ZEYREK İÇİN ÇAĞRI: ÇIKIP AÇIKLAYIN

Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunarak "Zeyrek açıklamasında ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özgür Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış. Özgür Özel’e sesleniyorum. Bunlar kimse çıkıp söylesin" dedi.

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"ÖLÜMÜNDEN ŞÜPHE EDİYORUM"

Zeyrek'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Cem Küçük "1 yılda 4-5 defa tehdit edildiğini söylemiş. Bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlemiş. Çıktığı her alanda bu konudan bahsediyor ve Özgür Özel’e de anlatıyor. Özgür Özel de ‘alış bunlara’ demiş. Ben ölümünden şüphe ediyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük Manisa Ferdi Zeyrek
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