HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022 yılında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını ararken metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Cansu Akalp

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 12 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi G1

Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından şehit İstihbarat Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Gültekin, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Ahmet Kuşak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi G2

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahattin Eyyubi Havalimanı’na getirildi. 

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi G3

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi G4

Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi G5

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahattin Eyyubi Havalimanı’na getirildi.

Anahtar Kelimeler:
şehit Türkiye Pençe Kilit Operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

Nöbet tutmaya başladılar! 'İlk defa başımıza geldi'

Nöbet tutmaya başladılar! 'İlk defa başımıza geldi'

Ayşe Barım için 'tutukluluğa devam' kararı!

Ayşe Barım için 'tutukluluğa devam' kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi! Nuray Babacan yazmıştı, İletişim Başkanlığı dezenformasyon dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi! Nuray Babacan yazmıştı, İletişim Başkanlığı dezenformasyon dedi

Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler

Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.