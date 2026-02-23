HABER

Gölgelerde saklanan CJNG lideri El Mencho kimdir? Roketatarla ordu helikopteri düşürdüler, çay döküldü diye katliam yaptılar

Meksika'daki kanlı krizin merkezinde yer alan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) bir anda adını tüm dünyaya duyurdu. "El Mencho" lakaplı liderleri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes öldürülünce kartelin gözünü adeta kan bürüdü. Peki kimdi El Mencho ve neden bu kadar kritik bir role sahip? Geçmişte ordunun helikopterlerini düşürecek kadar cüretkar ve güç sahibi CJNG'nin kanlı tarihi, El Mencho'nun kartel için önemini ortaya koyuyor.

Mehmet Hazar Gönüllü

Dün Meksika özel kuvvetleri tarafından öldürülen uyuşturucu baronu "El Mencho", son yıllarda ülkenin en güçlü suç örgütü haline gelen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) kurucularından ve lideriydi.

Gölgelerde saklanan CJNG lideri El Mencho kimdir? Roketatarla ordu helikopteri düşürdüler, çay döküldü diye katliam yaptılar 1

CJNG, bugüne kadar dünya çapında Sinaloa karteli kadar ünlü değildi. Ancak kartelin aşırı şiddet eylemlerini ve orduyla yarışacak düzeyde cephaneliğini Meksika'da bilmeyen yoktu.

ROKETATARLA MEKSİKA ORDUSUNUN HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜLER

Jalisco eyaletinde doğan kartel, bugüne kadar orduya yönelik en agresif saldırıların arkasındaydı. Ordunun helikopterleri hedef alacak kadar ileri giden kartel, insansız hava araçlarından patlayıcı fırlatma ve mayın yerleştirme de konusunda öncü rol oynadı.

59 yaşındaki eski polis memuru Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, namı diğer El Mencho'yu yakalama girişimi 2015 yılında başarısızlıkla sonuçlandı ve kartel üyeleri roketatarla ordu helikopterini düşürdü.

Güvenlik uzmanı Eduardo Guerrero, kartelin tehlikesini "Dudak uçuklatan miktarda paralara, en yeni nesil silahlara, askeri tarzda paramiliter gruplara ve araçlara sahipler. Meksika hükümeti için çok ciddi bir tehdit oluşturuyorlar” sözleriyle ifade etmişti.

Gölgelerde saklanan CJNG lideri El Mencho kimdir? Roketatarla ordu helikopteri düşürdüler, çay döküldü diye katliam yaptılar 2
Kartelin önde gelen kadın suikastçılarından, "La Catrina" lakaplı Maria Guadalupe Lopez Esquivel (21), 2020’de polisle girdiği çatışmada ölmüştü.

UYUŞTURUCU ÜRETİMİNDEN PARA SAYIYORLAR

ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA), CJNG’yi Sinaloa karteli kadar güçlü ve ABD'nin 50 eyaletinin tamamında faaliyet gösteren bir örgüt olarak değerlendiriyor. Kartel, ABD pazarına kokain tedarik eden başlıca kaynaklardan biri ve Sinaloa karteli gibi fentanil ve metamfetamin üretiminden milyarlarca dolar kazanıyor.

Gölgelerde saklanan CJNG lideri El Mencho kimdir? Roketatarla ordu helikopteri düşürdüler, çay döküldü diye katliam yaptılar 3

CJNG LİDERİ EL MENCHO KİMDİ?

Michoacan eyaletinin Aguililla kasabası doğumlu El Mencho, 1990'lardan beri uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde önemli rol oynadı. Gençken ABD'ye göç etti ve 1994’te Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde eroini dağıtmak için komplo kurmaktan suçlu bulunarak üç yıl hapis yattı.

Serbest bırakıldıktan sonra Meksika'ya döndü ve uyuşturucu baronu Ignacio Coronel Villareal, namı diğer "Nacho Coronel" ile uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine yeniden başladı.

Gölgelerde saklanan CJNG lideri El Mencho kimdir? Roketatarla ordu helikopteri düşürdüler, çay döküldü diye katliam yaptılar 4
ABD Dışişleri Bakanlığı, El Mencho'nun yakalanmasını sağlayacak bilgi için 15 milyon dolar ödül koymuştu.

TOPLANTIDA 'ÇAY DÖKME' KRİZİ

Villareal'in ölümünden sonra, El Mencho ve Erik Valencia Salazar, namı diğer "El 85", 2007 yılında CJNG'yi kurdu. Başlangıçta Sinaloa karteli için çalıştılar ancak ayrılık baş gösterdi ve sonrasında iki kartel Meksika'da yıllardır süregelen toprak savaşlarına tutuştu.

Ayrılığın başlangıcına dair oldukça ilginç bir hikaye anlatılıyor. İddiaya göre Guadalajara'da düzenlenen bir toplantı sırasında, bir uyuşturucu kaçakçısı rakibinin üzerine bir bardak ebegümeci çayı döktü. Aslında sıradan sayılabilecek bu olayın kanlı ihanetlere, silahlı çatışma ve katliama yol açtığı yeraltında dolaşan bir rivayet olarak biliniyor.

GÖLGELERDE SAKLANDI

Kriminal yaşamını Hollywood'da beyaz perdeye yansıtmak için Sean Penn'in yardımını isteyen El Chapo'nun aksine, El Mencho gölgelerde kalmayı tercih etti. Öyle ki objektiflere de fazla görünmedi.

Gölgelerde saklanan CJNG lideri El Mencho kimdir? Roketatarla ordu helikopteri düşürdüler, çay döküldü diye katliam yaptılar 5
ABD savcıları tarafından yayınlanan fotoğraftaki kişinin El Mencho olduğu belirtiliyor.

El Mencho, 2017'den bu yana Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde birkaç kez suçlandı. 5 Nisan 2022'de sunulan en son iddianamede, ABD'ye yasadışı ithalat amacıyla yasaklı maddelerin (metamfetamin, kokain ve fentanil) dağıtımı ve uyuşturucu kaçakçılığı, suçlarla bağlantılı olarak ateşli silah kullanımı suçlamalarıyla yargılandı. El Mencho, bir suç örgütü yönetmekten dolayı Uyuşturucu Baronu Yasağı Yasası uyarınca da yargılanmıştı.

Gölgelerde saklanan CJNG lideri El Mencho kimdir? Roketatarla ordu helikopteri düşürdüler, çay döküldü diye katliam yaptılar 6
El Mencho'nun öldürülmesinin ardından CJNG Meksika'da ayaklandı. Sokaklar savaş alanına dönerken güvenlik güçleri teyakkuz halinde.

