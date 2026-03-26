Görselleri sızdırıldı! Samsung'dan iPhone Fold'a rakip geliyor

Samsung'un, Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone'u "iPhone Fold" modeline doğrudan yanıt olarak geliştirdiği iddia edilen "Galaxy Z Fold 8 Wide" cihazı, bu kez CAD görselleriyle karşımıza çıktı.

İŞTE GALAXY Z FOLD 8 WİDE'IN GÖRSELLERİ

Wcctech'te yer alan habere göre; Android Headlines ve OnLeaks işbirliğiyle yayınlanan CAD görüntüleri, Galaxy Z Fold 8 Wide'ın oldukça ilginç ve geniş tasarımını gözler önüne seriyor.

Sızıntılara göre bu yeni katlanabilir akıllı telefonun, yaz aylarında standart Galaxy Z Fold 8 modeliyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

BOYUTLAR VE TASARIM FARKLILIKLARI

Sızdırılan CAD verilerine göre Galaxy Z Fold 8 Wide modelinin boyutları şu şekilde olacak:

Katlanmamış: 123,9 x 161,4 x 4,9 mm

Katlanmış: 123,9 x 82,2 x 9,8 mm

Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart Galaxy Z Fold 8'in beklenen boyutları katlanmış halde 158,4 x 72,8 x 9 mm ve katlanmamış halde 158,4 x 143,2 x 4,5 mm olarak öne çıkıyor.

Bu boyutlardan da anlaşılacağı üzere "Wide" versiyonu, standart modele kıyasla belirgin şekilde daha kalın ve tam 34 mm daha kısa olacak. İddiaya göre, cihazın dış ekranı 5,4 inç, iç ekranı ise 7,6 inç boyutlarında tasarlandı.

DONANIM VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Fold 8 Wide, arka tarafta çift kamera kurulumuna sahip olacak. Donanım tarafında ise cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alacak. Bu donanıma, 45W kablolu hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir batarya eşlik edecek.

Son olarak, tıpkı standart Fold 8 modelinde beklendiği gibi "Wide" versiyonunda da iç ekrandaki katlanma izinin belirgin ölçüde azaltılacağı ifade ediliyor.