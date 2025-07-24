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Görüntüler ortaya çıktı! Çığlıklar her yeri inletti, cehennem gibi... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

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Eskişehir'deki orman yangınından gelen acı haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. 10 orman işçisinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Sakarya'da 4 gün önce başlayan yangın dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı. Kayda alınan bir görüntüde, ekibin araçla alevlerin ve yoğun dumanın arasında kalırken; bir başka görüntüde ise alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor.

Türkiye yaz aylarının başından bu yana orman yangınlarıyla aralıksız mücadele ediyor. Neredeyse her gün yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri gelirken, dün Eskişehir'de 10 orman işçsinin alevlere müdahale sırasında şehit olması yürekleri yaktı.

SAKARYA'DAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Eskişehir yangında şehit olanlara göz yaşı dökerken; Sakarya'da 4 gün önce başlayan yangın dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler ortaya çıktı! Çığlıklar her yeri inletti, cehennem gibi... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık" 1

DÜN RÜZGARIN ETKİSİYLE YENİDEN BÜYÜDÜ

20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında çıkan Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçradı. Bölgede yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştı ancak alevler dün yeniden büyüdü. Bölgede ekiplerin yoğun müdahaleleri sürerken, yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüler ortaya çıktı! Çığlıklar her yeri inletti, cehennem gibi... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık" 2

"ABİ ÇIKMAMIZ LAZIM, ORTADA KALDIK! ALLAH'IM, SEN YARDIM ET"

Kayda alınan bir görüntüde, ekibin araçla alevlerin ve yoğun dumanın arasında kaldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde alevlerin yola kadar indiği ve dumandan görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken, araçtaki bir kişinin "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık. Allah'ım, sen yardım et, Ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün" şeklindeki paniği kayda yansıyor.

Görüntüler ortaya çıktı! Çığlıklar her yeri inletti, cehennem gibi... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık" 3

CAN HAVLİYLE KAÇIŞTILAR

Bahçede çekilen bir başka görüntüde de, vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi görülüyor. Bir kişinin "Çık oradan, çıkın" diye bağırması duyulurken, alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı da görülüyor.

Görüntüler ortaya çıktı! Çığlıklar her yeri inletti, cehennem gibi... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık" 4

"ALLAH'IM BU NE! EV YANDI!"

Yanan alanları çeken bir vatandaşın da "Allah'ım bu ne, evi de kurtaramadık" diyerek feryat ettiği duyuluyor.

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Bir diğer görüntüde ise yangına müdahale eden ekiplerin, alevlerle verdikleri zorlu mücadele yer alıyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya orman yangını
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