'Gürsel Tekin' gerginliği üzerine Özgül Özel'den ilk hamle: Yarın İstanbul yolcusu! Akıllarda aynı soru var

CHP İstanbul İl Başkanlığı heyetine atanan Gürsel Tekin'in il binasında girmesi üzerine CHP Sarıyer'deki binayı Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak tayin etmişti. Bu gelişmenin ardından Özel'in ilk kez yarın binaya gideceği öğrenildi. Gürsel Tekin de yarın tekrar binada olacağını söylemişti. Akıllarda iki ismin karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusu var. Öte yandan Tekin'in yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmesi durumunda CHP'nin masasındaki formül belli oldu.

Hazar Gönüllü

CHP, Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasını Gürsel Tekin'in binaya girmesinin ardından kapatma kararı aldı. Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edildi. Yeni adres ise Bahçelievler oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK ZİYARET

Sarıyer'deki bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak tayin edildi. Halk TV'ni aktardığı bilgiye göre Özgür Özel yarın Sarıyer'deki yeni çalışma ofisine gidecek.

GÜRSEL TEKİN DE BİNADA OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Gürsel Tekin CHP'nin adres değişikliği hamlesinden sonra yaptığı açıklamada "Yarın da bu binaya geleceğim. Bu bina bizde yani" demişti.

TEKİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BİNAYA GİDERSE NE OLACAK?

Öte yandan CHP Genel Merkezinin masasında Bahçelievler'deki yeni il başkanlığı binasına gitmesi durumunda neler yapılabileceğine ilişkin formüller var. Tekin, yeni binaya giderse CHP'nin İstanbul İl Başkanlığının adresini yeniden değiştirmesi gündemde.

ADRES YENİDEN DEĞİŞEBİLİR

CHP kaynakları tarafından halktv.com.tr'ye yapılan değerlendirmede şunlar ifade edildi:
"Henüz Genel Merkez tarafından kesinleşmiş değil ama masada olan bir konu. Genel Merkezin masasında bu seçenek. Eğer kayyum Gürsel Tekin yarın Bahçelievler'deki İl binasına girmeye çalışırsa bu seçenek hayata geçirilebilir. Bugün olduğu gibi yarın da teamüllere ve parti hukukuna aykırı davranışlar olursa partinin de her türlü yöntemle meşru müdafaası mümkündür."

