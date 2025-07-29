Guterres: Filistinliler için devlet kurma bir ödül değil, bir haktır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu. Yıllardır Orta Doğu diplomasisinin barışa ulaşmaktan ziyade bir süreç olarak kaldığını belirten Guterres, “Sözcükler, konuşmalar, bildiriler sahadaki insanlar için fazla bir anlam ifade etmiyor. Daha önce de gördüler, duydular. Bu süreç devam ederken yıkım ve ilhak tüm hızıyla ilerliyor. Bu çabanın farklı olduğunu kanıtlama sorumluluğu hepimize aittir” ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLER İÇİN DEVLET KURMA BİR ÖDÜL DEĞİL, BİR HAKTIR"

Orta Doğu’da barışın sağlanması için temel meselenin, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi olduğunun açıkça bilindiğine dikkat çeken Guterres, “İsrail ve Filistin’in bağımsız, egemen ve demokratik iki devlet olarak, yan yana barış ve güvenlik içinde yaşaması. Bu çözüme karşı duranlara temel sorum şudur: Alternatif nedir? Filistinlilerin eşit haklardan mahrum bırakıldığı, sürekli işgal ve eşitsizlik altında yaşamak zorunda bırakıldığı bir tek devlet gerçeği mi? Filistinlilerin topraklarından sürüldüğü bir tek devlet mi? Bu ne barıştır, ne adalettir, ne de uluslararası hukuka uygundur ve kabul edilemez. Bu yol sadece İsrail’in küresel düzeyde artan yalnızlığını derinleştirir. Açık konuşalım: Filistinliler için devlet kurma bir ödül değil, bir haktır. Bu hakkın inkarı, dünyanın dört bir yanındaki aşırılık yanlılarına verilmiş bir hediye olur” dedi.

Guterres, öte yandan zamanın hızla azaldığını, her geçen gün güvenin eridiğini, kurumların güç kaybettiğini ve umutların yok olduğunu vurguladı. Bu nedenle uluslararası topluma yalnızca iki devletli çözüm vizyonunu canlı tutma çağrısında bulunmadığını belirten Guterres, aynı zamanda bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için acil, somut ve geri döndürülemez adımlar atılması gerektiğini önemle belirtti.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır