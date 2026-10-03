Hayvan sahiplenme isteği güçlü: Peki, barınaklardan sahiplenmeyi nasıl artırabiliriz?

4 Ekim 2026, İstanbul- Mars, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, 2024 yılında yayımladığı “Evsiz Hayvanlar Raporu” ve bu çalışmanın üzerine inşa ederek 14 ülkeden 26,000 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği yeni araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor.

“Evsiz Hayvanlar Raporu” aracılığıyla dünyada yaklaşık 362 milyon kedi ve köpeğin halihazırda sıcak bir yuva beklediğini rakamsal boyutta ortaya koyan şirket, yeni küresel araştırması kapsamında barınak veya bakım evlerinden hayvan sahiplenirken yaşanılan temel konuları ve belirsizlikleri mercek altına alıyor.

Sahiplenme isteği var; ancak belirsizlikler kararın önüne geçebiliyor.

Gerçekleştirilen yeni araştırma, hayvan sahiplenme isteği ile barınaklardan gerçekleşen sahiplenme oranları arasında fark bulunduğunu gösteriyor. Küresel rapor bulgularına göre:

Hayvan sahiplerinin yüzde 58’i hayvanını sahiplenme yoluyla edinmemiş durumda. Buna karşılık, yaklaşık her 3 hayvan sahibinden biri, ihtiyaç duyduğu doğru yönlendirme ve desteğe ulaşılabilmesi halinde yakın gelecekte bir kedi veya köpeği sahiplenme yoluyla edinmek istediğini belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 33’ü sahiplenmeyi değerlendirdiği evcil hayvanın sağlık geçmişini bilemediğini, yüzde 27’si hayvan davranışlarının yönetimi konusunda ve yüzde 25’i hayvanın yeni yaşamına uyumunda belirsizlikler yaşadığını belirtiyor.

Böylece hayvanın sağlık geçmişini bilememe, davranış yönetimi ve uyum konuları, barınak veya bakım evlerinden sahiplenme kararını etkileyen alanlar olarak öne çıkıyor.

2024 yılındaki “Evsiz Hayvanlar Raporu”nun Türkiye pazar bulguları ise, yeni küresel araştırma sonuçları ile benzerlik gösteriyor. Rapora göre, Türkiye’de kedi ve köpek edinmeye yönelik belirgin bir yönelim var; örneğin, yakın gelecekte bir köpek edinmek istediğini belirtenlerin oranı %45, kediler için ise %47 olarak belirtilmiş durumda. Ancak, barınak veya bakımevinden hayvan sahiplenmeyi değerlendirenlerin oranı farklılık gösteriyor. Bu yönde tercih belirtenlerin oranı köpekler için %34 seviyesinde iken, kediler için %30 olarak kalıyor.

Sahiplenme kararı kadar, sahiplenme sonrasına hazırlanmak da önemli

Küresel araştırmaya göre, sahiplenme öncesinde duyulan kaygı ve engellerin önemli bir bölümü, hayvan yeni evine katıldıktan sonra da karşılaşılan konular arasında yer alıyor. Bunların başında davranış yönetimi geliyor. İkinci önemli alan ise beslenme. Araştırma bulgularına göre sahiplenenlerin yüzde 71’i hayvan barınaktan ayrıldıktan sonra beslenme düzenini değiştiriyor. Bu durum, yeni ailelerin hayvanlarının ihtiyaçlarına uygun, tam ve dengeli beslenmeye geçiş konusunda güvenilir uzman bilgisine erişebilmesinin önemini ortaya koyuyor. Üçüncü başlık ise, süreç boyunca destek alabilmek. Veteriner hekimlerin, hayvan davranışı konusunda uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ilgili paydaşların sağlayacağı güvenilir bilgi ve uzman yönlendirme, insanların sahiplenme konusunda kendilerini daha hazırlıklı ve güvende hissetmelerine katkı sağlıyor.

HEPAD: “Yalnızca hayvanın bir aileyle buluşmasına değil, her iki tarafın da bu yeni yaşama hazırlanmasına odaklanıyoruz.”

Araştırmada öne çıkan sağlık, davranış ve uyum konularındaki endişelerin sahada yönetilebileceğine dikkat çeken Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) Başkanı Emre Demir, sorumlu sahiplenme sürecinde hayvanların yeni yaşamlarına hazırlanmasının önemini vurguluyor. Demir konu ile ilgili şunları belirtiyor:

“Sahiplendirdiğimiz köpekleri kısırlaştırılmış, kuduz aşısı ve iç-dış parazit uygulamaları tamamlanmış, pasaportları hazırlanmış şekilde yeni ailelerine teslim ediyoruz. Böylece hem hayvanın hem de onu ailesine katacak kişinin yeni hayatına mümkün olduğunca güvenli ve sağlıklı bir başlangıç yapmasını amaçlıyoruz.”

“Ayrıca, HEPAD olarak yalnızca hayvanın bir aileyle buluşmasına değil, her iki tarafın da bu yeni yaşama hazırlanmasına odaklanıyoruz.”

“Geçici yuva modeli bu açıdan çok değerli. Hayvanın ev ortamını deneyimlemesine, insanlarla bağ kurmasına ve sosyalleşmesine olanak sağlarken, onun ihtiyaçlarının ve davranışlarının daha yakından tanınmasına da yardımcı oluyor. Koruyucu ailelik ise farklı bir dayanışma modeli sunuyor. Farklı nedenlerle evinde bir hayvana yer açamayan ancak onun yaşamına düzenli olarak katkıda bulunmak isteyen kişiler, belirli bir hayvanın bakımını destekleyebiliyor. Koruyucu ailelerimizi destek oldukları hayvanların süreçleri hakkında bilgilendiriyor, kalıcı yuvalarına kavuştuklarında onlarla güzel haberlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Amacımız, her sahiplenmenin bilinçli, güvenli ve sürdürülebilir olması.”

“Doğru, erişilebilir bilgi ve uzman desteği ile daha fazla hayvanın sahiplenmesini sağlayabiliriz

Mars Pet Nutrition’ın amacı, “Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya”. Bu amaç doğrultusunda şirket, sahiplenmeyi yalnızca hayvanların bir yuvaya kavuşması değil, insanlarla birlikte sağlıklı, mutlu ve kalıcı bir yaşam sürdürebilmeleri açısından ele alıyor. Bu yaklaşım kapsamında Mars, küresel olarak hayata geçirdiği Mars Adoption Hub (Mars Sahiplenme Merkezi) ile sahiplenme öncesi ve sonrasında sağlık, davranış, beslenme ve eve uyum gibi konularda uzman görüşlerine dayanan bilgileri tüm hayvanseverlerin kullanımına açıyor.

Mars Orta Avrasya Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Bir hayvanın mutlu bir yuvaya kavuşmasının, kaygı verici bir süreç değil, tam tersine heyecan verici bir dönüm noktası olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Barınak ve bakımevlerinden sahiplenmenin önünü açmak adına yayımlanan küresel araştırma net bir gerçekliği gösteriyor: Yaşamlarımızı hayvanlarla paylaşma noktasında önemli bir istek var. Ancak, sahiplenme kararının güvenle verilebilmesi ve sonrasında bu kararın sürdürülebilmesi için bilgi ve desteğe ihtiyaç bulunuyor. Mars olarak, hayvan sahiplerine güvenilir ve net bir rehberlik sunarak, sahiplenme sürecindeki soru işaretlerinde onlara destek olmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, insanların yeni dostlarını evlerine davet ederken kendilerinden tamamen emin ve güvende hissetmelerini sağlamak” dedi.

#işbirliği

*¹ Mars State of Pet Homelessness Project (Evsiz Hayvanlar Raporu) detaylarına ulaşmak için: https://stateofpethomelessness.com/ ² Araştırma, Censuswide tarafından 16-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında; İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Meksika, Hindistan, Polonya, Filipinler, Kanada, İtalya ve Japonya'yı kapsayan 14 ülkede, 18 yaş ve üzeri 26.002 tüketiciden oluşan bir örneklemle gerçekleştirilmiştir. Pazar Araştırmaları Derneği (MRS) ve İngiliz Kamuoyu Araştırmaları Konseyi (BPC) üyesi olan Censuswide, aynı zamanda Küresel Veri Kalitesi Taahhüdü'nün bir imzacısıdır ve faaliyetlerini MRS Davranış Kuralları ile ESOMAR ilkelerine uygun olarak yürütmektedir. https://www.mars.com/our-brands/petcare/adoption-hub*