Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in MASAK iddialarına yanıt

CHP lideri Özgür Özel'in MASAK iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Şimiek, iddialara asılsız olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Kendisine karşı dile getirilen bu iddiaların "itibar suikastı" olduğunu dile getiren Şimşek, "Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir." sözleriyle iddialara yanıt verdi.

"DAHA SEVİYELİ BİR DİL KULLANMASI GEREKİR"

Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı;

"Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.



Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 11, 2025

Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.

Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Halk Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP lideri Özgür Özel, MASAK raporlarıyla ilgili iddiada bulunmuştu.

Özel, şu ifadelere yer vermişti, "MASAK raporunu imzalayacak birini bulamadılar. Akın Gürlek Erdoğan'a, Erdoğan Mehmet Şimşek'e, Mehmet Şimşek kurum başkanına 'Uzman yardımcısı da mı yok' demiş."