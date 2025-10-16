HABER

Her araç sahibinin bilmesi gerekiyor: Araç alım satımında bu kurala dikkat!

İkinci el araç satın almayı planlıyorsanız trafik sigortası süreci artık eskisinden tamamen farklı işliyor. 5 Aralık 2024'te yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte, ikinci el araç alım satımında devrim niteliğinde değişiklikler yapıldı. Bu yeni uygulama "önce trafik poliçesi, sonra ruhsat devri" dönemini hayata geçirdi. Peki bu değişiklik neler getirdi? Araç alım satımında hangi kurallara dikkat etmeniz gerekiyor? İkinci el araç satışında bilmeniz gereken her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

İkinci El Araç Alımında Yeni Trafik Sigortası Kuralı

Eski Sistem Nasıl İşliyordu?
Eskiden ikinci el araç satın alındığında, satıcının trafik sigortası 15 gün boyunca geçerli kalıyordu. Bu süre içinde alıcının kendi trafik sigortasını yaptırması gerekiyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi kararı ile bu uygulama tamamen kaldırıldı.

Yeni Trafik Sigortası Sisteminde Neler Değişti?

Yapılan düzenleme ile "önce sigorta, sonra ruhsat" dönemi başladı ve noter işlemi sırasında geçerli bir zorunlu trafik sigortası poliçenizin bulunması şartı getirildi. Bu değişiklikle trafik sigortası olmadan ikinci el araç alım satımı kesinlikle yapılamıyor.

İkinci El Araçta Trafik Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Araç Bilgilerini Alın: Satıcıdan aracın ruhsatını veya plaka ve tescil belge seri kod ile tescil belge seri no bilgisini temin edin.

Sigorta Başvurusu Yapın: Satıcıdan aldığınız bilgilerle kendi adınıza poliçe düzenletin.

Kişisel Bilgilerinizi Verin: T.C. numaranızı belirterek poliçe sahibi olarak kendinizi gösterin.

Noter İşlemine Hazır Olun: Geçerli sigorta poliçesi ile noterde satış işlemini tamamlayın.

İkinci el araç için sigorta işlemleri konusunda detaylı bilgi almak ve poliçe yaptırmak için trafik sigortası teklifi alabilirsiniz.

Trafik Sigortası Zorunluluğu Nasıl İşliyor?

Alıcının Sorumlulukları
İkinci el araç almayı düşünen kişiler artık ruhsat devrinden önce kendi adlarına trafik sigortası yaptırmak zorundalar. Bu işlem için satıcıdan ruhsat bilgilerini almak yeterli. Aracın mevcut sahibinden ruhsat bilgilerini alarak kolayca trafik sigortası yaptırabilirsiniz.

Satıcının Yükümlülükleri

Araç satıcıları da ruhsat devrinden sonra mevcut trafik sigortasının iptali için sigorta şirketine bildirimde bulunabilir ve kalan sigorta süresinin primlerini iade alabilir.

İkinci El Araç Satışında Trafik Sigortasına Dair Diğer Sorular

Trafik Sigortası Olmadan Araç Tescil Edilir mi?
Hayır, trafik sigortası olmayan araç kesinlikle tescil edilememektedir. Aracın devri için notere gittiğinizde noter tarafından size sorulacak ilk sorulardan birisi aracın trafik sigortası durumudur.

Sigortasız Araç Satışı Yapılabilir mi?

Kesinlikle hayır. Güncel düzenlemeler gereği noter sürecinde sigorta kontrolü yapılır ve sigortasız araç satışı mümkün değildir. Bu nedenle satıştan önce mutlaka alıcı adına geçerli bir trafik sigortası yaptırmanız gerekir.

Plaka Değişikliği Durumunda Ne Yapmalı?

Eğer satın aldığınız araçta plaka değişikliği yapacaksanız, önce mevcut plaka ile sigorta işlemini tamamlamalısınız. Sonrasında sigorta şirketini arayıp yeni plaka ile zeyil düzenletmeniz gerekir. Bu işlem genellikle aynı gün içinde halledilebilen basit bir prosedürdür.

