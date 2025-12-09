Her gün yüzlerce yeni suç delili giriyor! Adliyelere 'banka' ayarı: Gizli depolar nasıl korunuyor?

İstanbul Büyükçekmece ile Adalar ve Konya Kulu'daki adli emanet soygunlarının ardından harekete geçildi. Türkiye genelinde adliyelerde teftiş süreci başlatıldı.

"ÜLKE GENELİNDEKİ ADLİ EMANETLERLE İLGİLİ TEFTİŞ BAŞLADI"

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı ve bağlı kurumların 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak Adalet Müfettişliği vasıtasıyla hem Büyükçekmece, hem de ülke genelindeki adli emanetler ile ilgili teftiş süreci başlattık. Bu konu önemli, soruşturmalarla ilgili özellikle adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanması önemlidir. Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklı birtakım eksiklikler, zafiyetler varsa bunların da süratle giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz.

"GEREKLİ TESPİTLER ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTAYA ÇIKACAK"

Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuatla ilgili gerekse uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa, bunları etkili bir şekilde almak için çalışıyoruz. Burada adli emanetler ile ilgili herhangi bir olaya hiçbir fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Adalet müfettişlerimiz ülke genelindeki tüm adli emanetlere dönük bir teftiş süreci başlatmış durumda. Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak."

"BANKALARDAKİ SİSTEMİN AYNISI UYGULANABİLİR"

Konuyla ilgili taslak çalışmanın olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Bakan Tunç şöyle konuştu: "Adli emanetlerin, depolarda saklanan ürünlerin, nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl yapılacağı yönetmelikte belirlenmiş. Tabii bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. 'Bu rutin denetimler hangi aralıklarla yapılıyor', eğer bu konuda yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözülmesi gerekiyor. Bu konuda şu anda Türkiye genelindeki adli emanetlere yönelik sayımlar, tespitler gerçekleştiriliyor. Bu teftişler sonucunda gelecek olan müfettiş raporları sonrasında gerekli olan kararlı adımları atacağız. Tabii değerli eşyaların daha muhkem bir depo ya da kasalarda korunması lazım. Burada elbette kasaların da tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda şu anda adliyelerde eğer alınması gereken bir tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu da araştırıyoruz."

ADLİ EMANET DEPOLARI NASIL KORUNUYOR?

Soygun haberlerinin ardından adli emanet depolarının nasıl korunduğu merak uyandırdı. 2022 tarihli DHA'nın haberine göre; İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, ülkenin gündemini oluşturan olayların delilleri, biyometrik yüz tanıma, radyo frekanslı etiketler gibi en üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor. 2 ana depo, 20 ayrı bölümden oluşan emanet depolarında, 151 bin suç eşyası bulunuyor.

HER GÜN YÜZLER YENİ SUÇ DELİLİ GİRİYOR

Anadolu Adliyesinin 5 milyondan fazla nüfusa hizmet verdiğini hatırlatan dönemin Başsavcıvekili Karakütük, bu büyüklükteki bir adliyenin emanet deposuna her gün yaklaşık 200 yeni suç delili girdiğini belirtmişti.

SON TEKNOLOJİ BARKOT VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ

Adliyede Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunmayan, barkot ve yüz tanıma sistemiyle son teknoloji güvenlik sistemi kullanılıyor.

Ana depolara girişler, iki ayrı personel tarafından yüz tanıma ve manuel anahtar sistemiyle sağlanıyor. Bir personel sistemde kayıtlı retinasını okutarak, diğer personel ise anahtarla, birlikte kapıyı açıyor. Bu depolarda 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları bulunuyor.

Karakütük'ün anlatımına göre; Emanet memuru barkod sistemiyle teslim aldığı suç eşyasını UYAP'a kaydettikten sonra, üzerine radyo frekans özelliğine sahip barkot yapıştırıyor. Daha sonra bilgisayardan Adli Emanet Takip Sistemine de kaydı yapılarak, depoya yerleştiriliyor.

ALARM VERİLİYOR, KIRMIZI ALAN EKRANA YANSIYOR

Emanet depolarının üzerinde barkot okuma cihazları bulunuyor, böylece radyo frekanslı barkotlu suç eşyaları anlık olarak takip ediliyor. Talep edilmeden depodan çıkarılan emanet eşyası kapıdan çıktığında alarm veriyor, kırmızı alan olarak bilgisayar ekranına yansıtılıyor."

BİR DEPO DOLUSU KAÇAK KUMAR CİHAZI

Son yıllarda yasadışı kumar oynatılan iş yerleri ve evlere yapılan baskınlarda el konulan cihazların bir depoyu tamamen doldurduğu dikkat çekiyor. Farklı oyunlar için kullanılan küçüklü büyüklü kumar aletleri, emanet deposunun raflarında tutuluyor. Yine son yıllarda toplumda artan silah ilgisinin bir göstergesi de emanet deposunda ortaya çıkıyor. Çok sayıda kurusıkı ve yivsiz silah ile tüfek de raflarda ve dolaplarda saklanıyor. Ateşli silahlar ise Jandarma Komutanlığına gönderiliyor.