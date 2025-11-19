HABER

Her şey 5 saniyede olmuş! Gürcistan'daki C-130 uçak kazasında yeni detaylar

Gürcistan'da yaşanan uçak kazası Türkiye'nin yüreğini yakmış, 20 şehit gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Herkes kazanın sebebini merak ederken; C-130 kazasında felaketi tetikleyen olayların 5 saniyede gerçekleştiği belirtiliyor. Havacılık tekniğine göre; uçağın kuyruğu kopunca, burun tamamen kontrol dışı hareketler yapmaya başlamış olabilir.

Devrim Karadağ

20 askerimizin şehit olduğu Gürcistan'daki uçak kazası için ayrıntılı inceleme ve adli soruşturma sürerken; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önceki gün yaptığı açıklamada, kara kutunun incelenmesinin iki ay sürebileceğini söyledi.

Güler açıklamasında şu bilgileri verdi:

"ÖN BULGULARA GÖRE İLK KUYRUK KOPUYOR"

“Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan TUSAŞ tarafından inceleniyor.”

“C130’ları 1957’den beri kullanıyoruz” diyen Güler, “1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak.” bilgisini de verdi.

KONTROL EDİLEMEZ HALE GELDİ

Güler'in verdiği bilgi, uçağın önce kuyruk kısmını yitirmiş olabileceğini gösteriyor. Bu bölümde uçağın dümen parçası yer alıyor ve bu parçanın kopması, bir uçağın tamamen kontrol edilemez hale gelmesi demek.

NTV'de yer alan habere göre; soruşturmayla ilgili olmamakla birlikte, havacılık tekniğine göre, uçağın kuyruk kısmını yitirmesinin ardından, dümen ve irtifa kontrolü tamamen imkansız hale geliyor, uçağın ağırlık merkezi öne kayıyor ve uçağın burnu tamamen kontrol edilemez duruma geliyor. Bu şekilde havada tutunmaya çalışan uçağın, bir dizi dirençle karşılaşması ve ana parçalara çok ağır yüklerin binmesi mümkün. Bu direnç uçak burnu, kanatları ve motorlarını parçalayabilir. Uçağın düştüğü sırada çekilen videoda, 4 motor da yerinde duruyor. Kuyruk kısmının kopmasının ardından uçağın burnu, bir süre sonra hava direnci nedeniyle parçalanmış olabilir.

KUYRUK ENKAZDAN ÇOK UZAKTA YERE ÇAKILDI

C130 kazasında, uçağın kuyruk kısmının koptuğu video çekimlerinden net anlaşılıyor. Kuyruk, ana gövdeden sonra yere düşüyor. Video görüntüsüne göre, kuyruk enkazdan çok uzakta yere çakıldı. Kuyruk havada süzülürken, uçağın ana gövdesinin yere çarptığı ve dumanların yükseldiği görüldü.

Kuyruğun uçaktan uzak mesafeye düşmesi, bu parçanın havada kopmasının ardından pilotların bir süre uçağı kontrol etmeye çalıştığını, kontrolün imkansız hale gelmesine rağmen, havada tutunmaya çalıştıklarının işareti de olabilir.

Bölgede çekim yapan çobanlar, muhtemelen uçağın havadaki normal olmayan uçuşunu fark ettiler ve bir süre sonra kazayı kayıt etmeye başladılar. Kayıt, uçağın önemli irtifa kaybettiği anda çekilmiş olabilir.

6 TONLUK YÜK VARDI

Soruşturma sırasında dikkate alınan bir durum da, kargodaki 6 tonluk yük paletleri. Bu paletler uçağın arkası kısmına yüklü bulunuyordu. Azerbaycan'daki etkinliklere katılan savaş uçakları için götürülen malzeme, uçakla geri getiriliyordu. 6 tonluk yük, C-130 tipi uçaklar için fazla bir ağırlık değil. Bu uçaklar, teknik verilerine göre 19 tona kadar malzeme taşıyabilir. Havadan malzeme indirme yeteneğine sahip bu tip askeri uçaklarda, malzeme sıkı bağlanıyor ve gerekirse arka bölümden kapı açılarak havadan atılabiliyor. Yükün denge sorunu yaratıp yaratmadığı da bilinmiyor. Yük, uçağın kontrolsüz hareketlere girmesi üzerine kuyruk kısmına ağırlık bindirmiş de olabilir.

