HUAWEI Online Mağaza’dan 11.11 alışveriş festivali

Tüketicilerine doğrudan erişim sağlayan resmi e-ticaret kanalı HUAWEI Online Mağaza, yılın en çok beklenen alışveriş dönemi olan 11.11 Alışveriş Festivali’ni kapsamlı avantajlarla karşılıyor. Huawei’nin "Tüm Senaryolarda Akıllı Yaşam" vizyonunu yansıtan kampanya; sağlıklı yaşamdan mobil üretkenliğe, çocuk güvenliğinden profesyonel mobil fotoğrafçılığa kadar her alanda kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ürünleri özel fırsatlarla bir araya getiriyor.

2–15 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olan festival kapsamında kullanıcılar, HUAWEI kampanya sayfasına kaydolarak hesaplarına tanımlanan yüzde 8, yüzde 10, yüzde 11 ve yüzde 12 oranlarındaki kuponlarla sepet tutarlarına göre anında ek indirim kazanıyor. HUAWEI Online Mağaza üzerinden yapılan alışverişlerde ücretsiz kargo avantajının yanı sıra, akıllı telefon dışındaki tüm ürün gruplarında anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 3 taksit kolaylığı da sağlanıyor.

Mobil Fotoğrafçılığın Zirvesi: HUAWEI Pura 90s Pro Max’te 19.900 TL Sepet İndirimi

Görüntüleme teknolojilerinde standartları yeniden tanımlayan amiral gemisi HUAWEI Pura 90s Pro Max, 11.11 dönemine özel benzersiz bir satın alma paketiyle listeleniyor. Tavsiye edilen 119.999 TL satış fiyatı üzerinden doğrudan 19.900 TL sepet indirimi uygulanan model, 100.099 TL avantajlı fiyatıyla tüketicilere ulaşıyor. Satın alımlarda kullanıcılara cihaz güvencesini en üst seviyeye taşıyan HUAWEI Care+ güvencesi ve hızlı enerji dolumu sunan 100 W HUAWEI Şarj Cihazı hediye ediliyor. Ayrıca Pura 90s Pro Max ile birlikte HUAWEI WATCH GT 7 serisi akıllı saat tercih eden kullanıcılar, saat alışverişlerinde anında 5.000 TL ek indirimden faydalanarak güçlü bir mobil ekosisteme avantajlı koşullarla adım atabiliyor.

Akıllı Saatler ve Ses Teknolojilerinde Sağlık, Güvenlik ve Uzatılmış Garanti

Huawei’nin giyilebilir teknoloji pazarındaki iddialı modelleri, 11.11 kapsamında hem özel kupon indirimleri hem de uzun vadeli güvence paketleriyle dikkat çekiyor. Şık tasarımı gelişmiş spor ve sağlık takibi özellikleriyle buluşturan HUAWEI WATCH GT 7 serisinde; 41 mm model 15.999 TL yerine yüzde 10 kuponla 14.399 TL’ye, 46 mm model ise 16.999 TL yerine yüzde 10 kuponla 15.299 TL’ye sunuluyor. Titanyum gövdesi ve safir camıyla serinin tepe modeli WATCH GT 7 Pro ise 22.999 TL’lik etiketinden yüzde 11 kuponla 20.469 TL’ye geriliyor. Seri genelinde kullanıcılara şık bir yedek kordon hediye edilirken, kapsamlı vücut analizini tamamlayan HUAWEI Akıllı Tartı 3 saatle birlikte yalnızca 999 TL karşılığında pakete eklenebiliyor.

Giyilebilir sağlık ve güvenlik ekosisteminde fark yaratan modeller de festival avantajlarıyla tüketicileri karşılıyor. Çocukların güvenliğini gelişmiş konumlandırma ve çift yönlü görüntülü iletişimle sağlayan HUAWEI WATCH KIDS X1, 15.999 TL yerine yüzde 10 kuponla 14.399 TL fiyata geriliyor. Bilekten hassas tansiyon ölçümü ve kapsamlı kardiyovasküler sağlık takibi sunan medikal düzeydeki HUAWEI WATCH D2 ise 19.999 TL yerine yüzde 10 kuponla 17.999 TL’ye satışa sunuluyor. Her iki modelde de 1 yıl ek resmi garanti hediye edilerek tüketicilere toplam 3 yıllık garanti güvencesi sağlanıyor. Ses kategorisinde ise hafif ergonomisi ve dinamik performansıyla öne çıkan HUAWEI FreeBuds Neo, 6.999 TL satış fiyatı üzerinden 11.11’e özel tanımlanan 1.000 TL tutarındaki ürün kuponuyla 5.999 TL’ye kullanıcılara ulaşıyor.

Hibrit Çalışma ve Eğitime Güç Katan Teklifler: MateBook D 16 ve PaperMatte Tablet

Kişisel üretkenliği artıran dizüstü bilgisayar ve tablet kategorisinde de 11.11 dönemine özel çifte indirim ve aksesuar paketleri hazırlandı. Geniş ekranı, güçlü performansı ve taşınabilirliğiyle profesyonellerin ve öğrencilerin tercihi olan HUAWEI MateBook D 16 (Intel Core i5, 1 TB), kasım ayına özel olarak ilk etapta 49.999 TL’den 44.999 TL’ye iniyor. Bu avantaja ek olarak uygulanan yüzde 12 kupon indirimiyle nihai fiyat 39.599 TL seviyesine düşerken, cihazın yanında ergonomik HUAWEI Mouse hediye olarak veriliyor.

Parlama yapmayan, göz yormayan ve kâğıt üzerine yazma hissi veren ekran teknolojisiyle dikkat çeken HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition ise Akıllı Manyetik Klavye ve M-Pen lite içeren tam teşekküllü çalışma paketiyle tüketicilerle buluşuyor. 21.999 TL değerindeki bu özel paket, yüzde 11 kupon uygulamasıyla 19.579 TL’ye temin edilebiliyor. Paketi tercih eden kullanıcılar, yüksek hızlı 100 Watt şarj adaptörüne de yalnızca 999 TL farkla sahip olma fırsatı yakalıyor.

Doğrudan Tüketici Avantajları ve Resmi Mağaza Güvencesi

HUAWEI Online Mağaza, 11.11 Alışveriş Festivali boyunca sunduğu rekabetçi fiyatları doğrudan resmi marka garantisi, güvenli ödeme altyapısı, ücretsiz teslimat ve vade farksız taksit imkanlarıyla destekliyor. 15 Kasım 2026 gün sonuna kadar sürecek kampanya kapsamındaki tüm indirim kuponları, hediye paketleri ve ürün detaylarına resmi kampanya sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.