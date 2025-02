İncil hangi dilde i̇ndirilmiştir? İncil'in orijinal dili nedir?

İncil, Hristiyanlığın kutsal kitabı olarak bu dinin temel metni olup, İsa'nın yaşamını, öğretilerini, ölümünü ve dirilişini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. İncil, Tanrı ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin Hristiyanlar için ne anlama geldiğini de açıklamaktadır. İncil, Eski Ahit ve Yeni Ahit olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Eski Ahit, Yahudi halkının tarihini, peygamberlik mesajlarını ve Tanrı ile olan antlaşmalarını içerirken, Yeni Ahit, İsa'nın yaşamına odaklanır. Bu kapsamda, İncil’in hangi dilde yazıldığı merak edilmektedir.

İncil hangi dilde indirilmiştir?

Allah'ın her ulusa kendi dilinden peygamber göndermesi, birçok dini gelenekte görülen bir anlayıştır. Her ulus kendi kültürüne ve diline hitap eden bir mesaj almaktadır. Bu bakış açısına göre, her peygamber yaşadığı toplumun dilini konuşur ve ona uygun şekilde Allah'ın mesajını iletir.

Örneğin, Hz. Musa Yahudi bir peygamber olarak İbranice konuşurdu. Dolayısıyla, ona gönderilen vahiy de İbranice olarak indirilmişti. İbranice, o dönemde İsrail halkının ana dili olduğundan Hz. Musa'ya indirilen Tevrat da bu dilde yazılmıştır.

Hz. İsa ise İbranice'yi bilmekle birlikte Filistin'de yaşadığı o dönemde egemen olan Aramice dilini daha yaygın olarak kullanmıştır. Aramice, o dönemde bölgedeki günlük yaşamda konuşulan dil olarak öne çıkmaktadır.

Hristiyan inancına göre, Hz. İsa yazılı bir kitap bırakmamıştır. Hz. İsa’nın öğretileri, müritleri ve takipçileri tarafından sözlü olarak aktarılmış ve daha sonra yazılı hale getirilmiştir. İnciller, bu sözlü gelenekten ve Hz. İsa'nın öğrencilerinin yazılı olarak kaleme aldıkları metinlerden oluşturulmuştur.

İnciller, Hristiyanlık inancının temel metinleridir. Bunlar, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere dört ana İncil'den oluşur. Ancak bu metinlerin yazıldığı diller ve yazım süreçleri zamanla farklılık göstermiştir.

Matta İncili: Kilise inancına göre, Matta bu İncil’i İbranice veya Aramice olarak yazmıştır. Ancak, bu İncil’in orijinal hali günümüze ulaşmamıştır ve bu konuda kesin bir belge mevcut değildir. Elimizdeki Matta İncili, Markos İncili'nin etkisiyle Yunanca olarak yazılmıştır. Çoğu modern araştırmacı, Matta’nın bu İncil’i yazan kişi olduğunu kabul etmemektedir. Bunun yerine bu İncil’in yazarı, Matta ismini taşıyan farklı bir kişi ya da grup olabilir.

Markos İncili: Hristiyan inancına göre en eski İncil olarak kabul edilir ve Yunanca yazılmıştır. Markos, bu İncil’i yazarken büyük ihtimalle İsa'nın yaşamı ve öğretilerini anlatan sözlü kaynaklardan faydalanmıştır. Markos İncili, yazım dili olarak Yunanca'yı tercih etmiştir çünkü o dönemde Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu'nun geniş sınırlarında Yunanca konuşan topluluklar arasında yayılmaya başlamıştı.

Luka İncili: Yunanca olarak yazılmıştır, ancak bu İncil’in yazıldığı yer kesin olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmalar, Luka İncili’nin Anadolu'da yazıldığını öne sürerken, diğerleri ise bu İncil’in Yunanistan'da kaleme alındığını iddia etmektedir. Luka, Markos’un yazdığı İncil’i ve diğer kaynakları kullanarak İsa’nın yaşamını daha detaylı bir şekilde yazıya dökmüştür.

Yuhanna İncili: Bu İncil de Yunanca yazılmıştır ve diğer üç İncil’den (Matta, Markos, Luka) içerik açısından önemli farklılıklara sahiptir. Yuhanna, İncil’ini yazarken daha derin felsefi ve teolojik bir yaklaşım benimsemiş, İsa'nın kimliği üzerine yoğunlaşan bir anlatım geliştirmiştir.

İncillerin birçoğunun Yunanca olarak yazılmasının sebebi, Hristiyanlık inancının yayılmaya başladığı dönemde Yunanca'nın, Akdeniz dünyasında özellikle Roma İmparatorluğu'nda yaygın bir iletişim dili olmasıdır.