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İhraç ve fesih kararlarının ardından Özel'den çağrı: "Tüm partililerimizi davet ediyorum"

CHP'de yine hareketli bir gün yaşanıyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç ve fesih kararlarının ardından açıklama yapan Özgür Özel, "Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyorum" dedi.

İhraç ve fesih kararlarının ardından Özel'den çağrı: "Tüm partililerimizi davet ediyorum"
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'de yeni ihraç ve fesih kararlarının ardından gözler Özgür Özel'e çevrilmişti. Özel gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

TÜM CHP'LİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

  • 81 ilden toplanan 1004 delegenin iradesini temsil eden imzalar butlan yönetimine sunuldu. Hukukçular, "Tedbirle gelen sadece kurultay yapar, başka bir şey yapamaz" diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danıştığı hukukçular yanlış yönlendiriyor. Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyorum.

"BU KARAR GAYRİ MEŞRUDUR, HUKUKSUZDUR"

  • Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız. Seçilmemiş yönetiminin aldığı bu karar hukuk dışıdır.
  • Hukuksuz mutlak butlan kararı dahi il başkanlarımızın seçildiği kongreleri ortadan kaldırmadı. Bu karar gayri meşrudur, hukuksuzdur. Bu il başkanlarını biz görevden alsak dahi 40 gün sonra kongre zorunludur.

İhraç ve fesih kararlarının ardından Özel den çağrı: "Tüm partililerimizi davet ediyorum" 1

"KİM SEÇİLMİŞ İSE BİZ ONU TANIRIZ"

  • Tüm iller için söylüyorum, kim seçilmiş ise biz onu tanırız. Biz o arkadaşlarımızın yanındayız, kollarından çıkmayız. Tüm partilileri il başkanlıklarını sahip çıkmaya davet ediyoruz. Parti içi darbeye teslim olmadık, olmayacağız.

"9 ARKADAŞIMIZIN DURUMU KESİN KARAR VERİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

  • YDK toplantısı sonrası başvurumuzu yaparız, arkadaşlarımızın Yargıtay'daki durumu düzelir. 9 arkadaşımızın CHP vekili olarak gruptaki durumları sürüyor. Durumları haklarında kesin bir karar verilesiye kadar devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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