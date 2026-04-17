İki saldırganın da profili aynı: Detaylar ürküttü

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki iki saldırganın profilinin bire bir örtüşmesi dikkat çekti. İki saldırganın da; şiddet içerikli oyunlar, dijital radikalleşme ve yalnızlık dikkat çekici ortak noktaları olarak öne çıktı.

Türkiye’yi sarsan iki kanlı saldırının ardından ortaya çıkan detaylar, psikolojik destek alan, içe kapanık ve dijital şiddet kültürünün etkisindeki gençlerin benzer bir risk profili oluşturup oluşturmadığı yönünde kamuoyunda korku yarattı. Dijital dünyanın karanlık köşelerinde filizlenen ve okul sıralarına kadar uzanan bu yeni nesil şiddet dalgası, toplumda derin bir endişeye yol açıyor. Kahramanmaraş katliamcısı İsa Aras Mersinli ile Şanlıurfa saldırganı Ömer Ket, benzer profiller sergiliyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen kan donduran haberler, saldırganların sadece bireysel öfkeleriyle değil, şiddet temelli oyun bağımlılığı, dijital radikalleşme ve "Incel" gibi tehlikeli ideolojilerin etkisiyle hareket ettiklerini ortaya koyuyor.

ARKADAŞ EDİNEMEYEN ÇOCUK

Kahramanmaraş’ta 10 kişi katleden İsa Aras Mersinli, kimseyle muhatap olmayan içine kapanık bir çocuk olarak öne çıkıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İki aydır düzenli olarak psikoloğa gidiyor. İngilizce okul avcısı anlamına gelen bir lakap kullanan Mersinli, kendine benzeyen bir arkadaşı dışında kimseyle arkadaşlık yapmamasıyla biliniyor.

Derslerine ilgisiz kendi dünyasında takılan biri olarak anlatılan Mersinli’nin takıntılı, “herkese kurulan bir çocuk” olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Şiddet temelli oyun bağımlısı olan saldırganın her gördüğünü yapan kimseyi umursamayan bir kişilik takındığı ifade ediliyor.

Ayrıca ABD’de kadın düşmanlığı temelinde toplu katliam yapan Elliot Rodger’ı örnek olarak benimsemesinin bu sembolizmi kullanarak kendi “intikam” senaryosunu kurguladığı üzerinde duruluyor.

SOSYO PSİKOPAT KİŞİLİK

Şanlıurfa Siverek’teki saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket eylemi öncesinde okulda saldırı yapacağı tehdidinde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu oynayan Ket, Kill (öldüreceğim) paylaşımlarında bulunmuş.

Olaydan kısa süre önce psikolojik sorunları nedeniyle hastaneden randevu alan Ket, sosyo-psikopat (Antisosyal Kişilik Bozukluğu) bir kişilik yapısına sahip olarak tanımlanıyor.

Babası inşaat işçisi olan ve 9 kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket’in, eğitim hayatındaki başarısızlığının sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edildi. Ket’in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir

Okul saldırganının son sözleri ortaya çıktı

Okul saldırganının son sözleri ortaya çıktı

Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..."

Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..."

 Okul saldırısında vefat edenler toprağa verildi! Kahreden görüntüler

Okul saldırısında vefat edenler toprağa verildi! Kahreden görüntüler

 Okul saldırısında vefat eden Adnan'ın acılı babası o anları anlattı

Okul saldırısında vefat eden Adnan'ın acılı babası o anları anlattı

 İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

 Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

 Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..."

Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..."
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...
Hatay'da anne ile oğlu ölü bulundu! Cinayet sebebi ortaya çıktıHatay'da anne ile oğlu ölü bulundu! Cinayet sebebi ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
Katilin ölüm nedeni belli oldu

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Acı olay! Üniversite hocası dürümcüde kurşunların hedefi oldu

Acı olay! Üniversite hocası dürümcüde kurşunların hedefi oldu

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor!

