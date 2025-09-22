İletişim Başkanı Duran'dan Tele1'e sert tepki: "Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret"

Tele1'de dün gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yayınlanan KJ'deki ifadeler tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşılaştırıldığı o ifadelere İletişim Başkanı Burhanettin Duran tepki gösterdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA VE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINA YÖNELİK AÇIK BİR HAKARET"

Duran sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bir televizyon kanalında, insanlık değerlerinin savunucusu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, sivillere yönelik katliamların faili Netanyahu ile yan yana anan alt bant yazısı, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakarettir.

"HAKİKATE AYKIRI BİR ALGI OLUŞTURMA GİRİŞİMİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir.

Ayrıca bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir."