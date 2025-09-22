HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Tele1'e sert tepki: "Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Tele1 ekranlarında yer alan ifadelere tepki geldi. Duran, "İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir" dedi.

İletişim Başkanı Duran'dan Tele1'e sert tepki: "Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret"
Hazar Gönüllü

Tele1'de dün gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yayınlanan KJ'deki ifadeler tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşılaştırıldığı o ifadelere İletişim Başkanı Burhanettin Duran tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Duran dan Tele1 e sert tepki: "Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret" 1

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA VE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINA YÖNELİK AÇIK BİR HAKARET"

Duran sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bir televizyon kanalında, insanlık değerlerinin savunucusu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, sivillere yönelik katliamların faili Netanyahu ile yan yana anan alt bant yazısı, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakarettir.

"HAKİKATE AYKIRI BİR ALGI OLUŞTURMA GİRİŞİMİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir.

Ayrıca bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışma yaratan KJ için kanal özür diledi: "Doğru bulmuyoruz" Tartışma yaratan KJ için kanal özür diledi: "Doğru bulmuyoruz"
Tele1'deki KJ'ye Ömer Çelik'ten sert tepki geldi! Tele1'deki KJ'ye Ömer Çelik'ten sert tepki geldi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul! Seyir halindeyken tır alev aldıYer: İstanbul! Seyir halindeyken tır alev aldı
Afyonkarahisar’da apartman dairesinde yangın: 1 ölüAfyonkarahisar’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Tele1 Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.