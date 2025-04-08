İmamoğlu ailesinin yazlık evinde hareketlilik! 1 saat sürdü, görüntüler geldi: 'Arama yapıldığı' öne sürülüyor

Görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
İHA'nın aktardığı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde dün akşam jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldı.
Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Sözcü'ye konuşan Hasan İmamoğlu "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer" demişti.
(İHA)
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