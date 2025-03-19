İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geldiler! CHP liderinin ardından kalabalık toplandı

Hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binasının önünde büyük bir kalabalık toplandı. Dilek İmamoğlu, mikrofonu eline alarak açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu'nun sözlerinin ardından Özgür Özel'den de açıklamalar geldi.
"Olan bitenin bir adı var. Dünden beri olan biten bir darbe girişimizdir. 19 Mart darbe girişimidir."
"Bunu kimin yaptığını biliyoruz. 'İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder...' Kâbusu olan o ses, onu rahat bırakmıyor. Yeniden uykuya dalamıyor. 'İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır."
"Bükemediği bileği, yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor. Bunun için gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek yapıyor."
"Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyonluk İstanbul'un iradesidir. Bugün hepimiz gözaltındayız."
Dilek İmamoğlu olarak buradan söz veriyorum. Asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Güzel vatanımıza, Atamızın bize emanet ettiği güzel yurdumuza el ele verip birlikte sahip çıkacağız."
"Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Bunca suçu, bunca suçlamaları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür."
Saraçhane'ye gelen ve İmamoğlu'nun gözaltında kalacağı süre boyunca buradan ayrılmayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Saraçhane Binası Başkanlık Makamının Balkonuna çıkarak ilk toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Özel saat 20.30 için Saraçhane önüne çağrı yapmıştı.
Özel'in çağrısı sonrası çok sayıda vatandaş Saraçhane'ye akın etti. Akşam saatlerinde kalabalık daha da arttı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" açıklamasını yaptı.
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