İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geldiler! CHP liderinin ardından kalabalık toplandı

Hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binasının önünde büyük bir kalabalık toplandı. Dilek İmamoğlu, mikrofonu eline alarak açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu'nun sözlerinin ardından Özgür Özel'den de açıklamalar geldi.

"DÜNDEN BERİ OLAN BİTEN BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

"Olan bitenin bir adı var. Dünden beri olan biten bir darbe girişimizdir. 19 Mart darbe girişimidir."

"BUNU KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

"Bunu kimin yaptığını biliyoruz. 'İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder...' Kâbusu olan o ses, onu rahat bırakmıyor. Yeniden uykuya dalamıyor. 'İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır."

"BÜKEMEDİĞİ BİLEĞİ, YARGI SOPASIYLA KIRMAYA ÇALIŞIYOR"

"Bükemediği bileği, yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor. Bunun için gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek yapıyor."

"GÖZALTINA ALINAN SADECE EKREM İMAMOĞLU DEĞİLDİR"

"Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyonluk İstanbul'un iradesidir. Bugün hepimiz gözaltındayız."

"ASLA YILMAYACAĞIZ VE PES ETMEYECEĞİZ"

Dilek İmamoğlu olarak buradan söz veriyorum. Asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Güzel vatanımıza, Atamızın bize emanet ettiği güzel yurdumuza el ele verip birlikte sahip çıkacağız."

"BU BÜYÜK KUMPAS OPERASYONUNDA YANIMIZDA OLUN"

"Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Bunca suçu, bunca suçlamaları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür."

CHP LİDERİ ÖZEL, SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ

Saraçhane'ye gelen ve İmamoğlu'nun gözaltında kalacağı süre boyunca buradan ayrılmayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

TOPLANMA İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Saraçhane Binası Başkanlık Makamının Balkonuna çıkarak ilk toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Özel saat 20.30 için Saraçhane önüne çağrı yapmıştı.

SARAÇHANE'DE BİR ARAYA GELDİLER

Özel'in çağrısı sonrası çok sayıda vatandaş Saraçhane'ye akın etti. Akşam saatlerinde kalabalık daha da arttı.

AVUKATLAR VATAN EMNİYET'E DAVET EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" açıklamasını yaptı.