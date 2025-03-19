İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geliyorlar! CHP liderinin ardından İBB de çağrı yaptı

Hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İBB binasının önünde toplanmalar başladı.

CHP LİDERİ ÖZEL, SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ

Saraçhane'ye gelen ve İmamoğlu'nun gözaltında kalacağı süre boyunca buradan ayrılmayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

TOPLANMA İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Saraçhane Binası Başkanlık Makamının Balkonuna çıkarak ilk toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Saat 20.30 için Saraçhane önüne çağrı yaptı.

İBB DE 20.30 İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

İBB'nin resmi X hesabından da saat 20.30 için toplanma çağrısı yapıldı.

CHP Genel Merkezi, CHP'nin il ve ilçe başkanlıkları, Vatan Emniyet, İstanbul Üniversitesi önünde toplanmaların yanında İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye gitmeye başladı.

AVUKATLAR VATAN EMNİYET'E DAVET EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" açıklamasını yaptı.