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İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
24.02.2025 14:27
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma soruşturması kapsamında ifade verecek. 26 Şubat'ta ifade vermesi beklenen İmamoğlu'nun 5 Mart'ta ifade vereceği öğrenildi.

İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, diploma soruşturması kapsamında 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyordu. İmamoğlu'nun yeni ifade vereceği tarih 5 Mart olarak değişti.

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MAZERET DİLEKÇESİ SUNULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi. Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Salı günü 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ifade verecek.

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Ekrem İmamoğlu soruşturma diploma ifade
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