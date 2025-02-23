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  4. İmamoğlu'na açılan 'diploma' soruşturması Mansur Yavaş'a soruldu: "Hep beraber izleyelim"

İmamoğlu'na açılan 'diploma' soruşturması Mansur Yavaş'a soruldu: "Hep beraber izleyelim"

23.02.2025 18:01
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'na son olarak diplomasıyla ilgili soruşturma açılmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu gelişmeyle ilgili yorumu merak konusuydu. Yavaş'tan ilk yorum geldi.

İmamoğlu'na açılan 'diploma' soruşturması Mansur Yavaş'a soruldu: "Hep beraber izleyelim"

CHP'deki cumhurbaşkanı adayı ön seçimine yalnızca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Ancak ön seçimi erken bulduğu için katılmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iki belediye başkanının birlik mesajları ve pozları çok konuşulmuştu. İmamoğlu'na açılan son soruşturma Mansur Yavaş'a da soruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'SABIR' YANITI

BelPa Buz Pateni Tesisi içinde hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler’in açılışına katıan Yavaş, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara’da 200 bin aileye doğal gaz yardımında bulunduklarını ifade eden Yavaş, "İktidar sabır sabır diyor da o milletin sabrı çatladı. Eğer biz bu milleti sadece şu andaki hükümetin tasarrufuna bıraksak gerçekten çok ağır şeyler olur. Biz Ankara’da 200 bin aileye kışın üşümemesi için üç aylık doğal gaz yardımı veriyoruz. Her ay birer kilo kendilerine et parası veriyoruz. Çeşitli desteklerimiz var. Onların çocuklarının ortaokul ve lise çocuklarını ücretsiz taşıyoruz. Daha küçük çocukların servis ücretlerini ödüyoruz. Kırtasiye ücretlerini ödüyoruz. Yani Ankara’da yaşayanların durumlarını biliyoruz" dedi.

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İMAMOĞLU'NA DİPLOMA SORUŞTURMASINA İLK YORUM

Bir basın mensubunun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan sahte diploma soruşturması hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açılmıştı.

İMAMOĞLU İFADE VERECEK

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

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İMAMOĞLU İÇİN ŞİMDİYE DEK 23 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu hakkında farklı gerekçelerle açılan 5 dava bulunduğunu bildirdi. Bu davaların toplam yaklaşık 23 yıl hapis cezasına denk geldiğini belirten Ongun, İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak talep edildiğini belirterek, "Siyasi tarihimizin hakkında en çok hapis cezası ve 5 kez siyasi yasak istenen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu" demişti.

İMAMOĞLU'NA DAHA ÖNCEDEN YÖNELTİLEN SORUŞTURMALAR

İmamoğlu'na yönelik davalar şöyle:

Ahmak Davası
Türk Ceza Kanunu 125/2-1,
125/3-a,4,5, 43/2-1
İstenen ceza 2 yıl 11 ay

Ordu Valisi Davası
Türk Ceza Kanunu 125/3-a
İstenen ceza 2 yıl

Büyükçekmece Davası
Türk Ceza Kanunu 235/1
İstenen ceza 7 yıl

Bilirkişi Davası
Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,
istenen ceza 4 yıl hapis cezası

Başsavcı Davası
Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi
Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi
Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi
İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

(İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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