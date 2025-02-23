Son dakika | Erdoğan heyecanla beklenen kongre öncesi 60 bin kişiye seslendi! "Yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz"

Son dakika haberi: AK Parti için 23 Şubat kritik bir aşama olacak. AK Parti'nin ikinci sıraya düştüğü yerel seçimler sonrası 'değişim' talebi dile getiriliyordu. İşte bugünkü kongrede bu değişimin somutlaşması bekleniyor. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongre ile yeni yönetim kadroları belirlenecek. AK Parti'nin 9 siyasi partiye davet yolladığı kongreye 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Kongre kapsamında AK Parti "Adında AK ışığında istikbal" sloganını kullanıyor.

ERDOĞAN İLK MESAJLARINI KONGRE SALONU DIŞINDA VERDİ

Cumhurbaşkan Erdoğan saat 11.00'e doğru Ankara Spor Salonu'na geldi. Salonun önünde toplanan partililere seslenen Erdoğan şunları ifade etti:

Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Ankara'yı demokrasimizin bayram yerine çevirdiniz.

"KAVGASIZ, GÜRÜLTÜSÜZ, ŞAİBESİZ BİR ŞEKİLDE BUGÜNLERE GELDİK"

Adında 'ak, ışığında istikbal olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kavgasız, gürültüsüz, şaibesiz bir şekilde bugünlere geldik.

"BUGÜNDEN İTİBAREN ARTIK YENİ BİR DÖNEME BİSMİLLAH DİYORUZ"

Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime Rabbimden üstün başarılar diliyorum. Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır.

"DIŞARIDAKİ KATILIM 60 BİN"

Şu anda katılımın ne kadar olduğunu sordum. Dışarıdaki şu katılım 60 bin.

"YARIM KALAN HİKAYE OLMAYACAK" DEMİŞTİ

Bugün vereceği mesajlar merakla beklenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak" demişti. Erdoğan ayrıca "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" diyerek 'yeni bir dönem' vurgusu yapmıştı.

KONGREYİ 10 SİYASİ PARTİ TAKİP EDİYOR

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne, 10 siyasi partinin temsilcileri katıldı. Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip ediyor. Kongreye, Anavatan Partisi genel başkan yardımcıları Semih Narlı ve Umut Çınar, Büyük Birlik Partisi genel başkan yardımcıları Tevfik Eren ile Nihat Gürbüz, CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Volkan Demir, Demokratik Sol Parti Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydoğmuş, Hür Dava Partisi Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Bozdaş, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, MHP genel başkan yardımcıları Zühal Topçu ve Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan katıldı.

KONGREDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kongre için çeşitli illerden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetlilerin, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salona giremeyenler, kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde parti kurucuları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkanvekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları salonda yer aldı.

Salona, "Tenzile Ana'nın duasıyla büyüdün, mazlumların duasıyla yürüdün", "Sevdik seni her şeyden çok, Reis bize bu yoldan geri dönüş yok", "Düşünemeyiz yarınları sensiz, bekle bizi 2028" pankartları da asıldı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır