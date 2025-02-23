AK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan Serap Yazıcı bakın nasıl ikna olmuş: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşünce çok etkilendim"

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partiye önemli katılımlar gerçekleşti. İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. Yeni AK Partili milletvekillerine rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan taktı. Antalya Milletvekili Serap Yazıcı'dan AK Parti'ye katılmasıyla ilgili tepkilere yanıt geldi.

CHP LİSTESİNDEN SEÇİLMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Serap Yazıcı CHP listesinden seçilerek TBMM'ye giren milletvekillerinden biriydi.

DÜN İSTİFASINI TEK CÜMLEYLE DUYURDU

Yazıcı dün partiden istifasını "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum" diyerek duyurmuştu.

Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum. — Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun (@SerapProf) February 22, 2025

GELECEK PARTİSİ'NDEN SERT TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti'den kongreye katılım daveti geldiğini duyuran Gelecek Partisi'nde yapılan açıklamada “Güneş Motel” vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir" denilip davet geri çevrilmişti.

Kamuoyuna Duyuru



21 Şubat Cuma akşam saatlerinde 23 Şubat günü Ankara’da yapılacak AK Parti Genel Kongresi için katılım daveti tarafımıza iletilmiştir.



İlkesel olarak dünyada ve ülkemizde olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte partiler arasında siyasi nezakete uygun… — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 22, 2025

NASIL İKNA OLDUĞUNU ANLATTI

Hakkındaki tepkilere Serbestiyet'e verdiği demeçle yanıt veren Serap Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızla görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı" dedi. Yazıcı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"PARTİ OLARAK MAALESEF TEZLERİMİZDE BAŞARILI OLAMADIK"

“Eleştirilerin bir kısmını gördüm. Biz bunu 2007’de de yaşamıştık. İlk kez başıma gelmiyor. Biliyorsunuz siyaset güçlü liderlik ve güçlü bir partiyle mümkün. Biz parti olarak maalesef tezlerimizde başarılı olamadık.

Saadet Partisi ile kurduğumuz grup pamuk ipliğine bağlıydı. Yeni Yol grubu fikrine karşı da eleştirilerimi söyledim, geçmeyi de arzu etmedim. Görülüyor ki o da başarılı olamadı. Maalesef onlar sosyal medyada beni ağır sözlerle eleştirseler de ben ayrıldığım partinin arkasından konuşmayı doğru bulmuyorum.

"BU FİKİRLERİM DOĞRULTUSUNDA HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEDİM"

Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. 40 yıldır savunduğum gibi benim için hala hukukun üstünlüğü, hala insan hakları, hala demokrasi esastır. Meclis’te bu fikirlerimin mücadelesini verdim. Ama Meclis’te muhalefet sandalyelerindeki mücadelemle bu fikirlerim doğrultusunda hiçbir şeyi değiştiremedim.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Türkiye siyasetinde şu anda iki büyük güç var: AK Parti ve CHP. Bana böyle bir davet geldi. Davette aracı olanlara ‘Beni fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz, sizi çok eleştirdim, bunlara rağmen mi bu davet’ diye sordum. ‘Evet. Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor’ dediler. Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptım. Bu görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı. Sadece “Beni Antalya halkı seçti, onlara hizmet borcumu ödemek istiyorum” dedim.

Çok çirkin sözler ediliyor sosyal medyada. Hepsini okuyamadım ama zaten böyle bir platform. Ben onlara cevap vermeyeceğim.”