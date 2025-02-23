Son dakika | Erdoğan yeniden seçildi! Teşekkür konuşmasında 'devam' mesajı verdi, Bahçeli'den tebrik telefonu geldi

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkanlığına yeniden aday gösterildi. Erdoğan kongredeki ilk konuşmasının ardından yeni mesajlar da verdi.

SON DAKİKA | ERDOĞAN YENİDEN AK PARTİ LİDERİ

Bin 547 oyun tamamını alarak 9. kez AK Parti Genel Başkan oldu.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TEKRAR YOLA KOYULUYORUZ"

"Şahsımı bir kez daha genel başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Genel Merkezimizin yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. MKYK'ya, MDK'ya, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

Millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışıdır. Enerjimizi yenilediğimiz, birliğimizi perçinlediğimiz bir kongre maratonunun daha sonuna geldik. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde milletimize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla, çok daha güçlü şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Unutmayın. Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla, tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde hepimizin omuzlarındaki yük daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız muhalefetin içler açısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette, Cumhur İttifakı'nda görüyor.

Milletimizle birlikte kalbi bizimle çarpan 100 milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma hakkımız yok. 23.5 yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız. Milletimizin bize emanetini yere düşürmedik, bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak, duraksamak yok. Bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur. Millete hizmet sevdamızı, ülkeye hizmet aşkımızı eksiltmeden azimle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız."

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tebrik telefonu açarak Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçilmesini kutladı.