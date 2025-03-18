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İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Şamil Tayyar 'Bence denenmeli' diyerek duyurdu: 'Çözüm olabilir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.03.2025 20:56
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali gündem oldu. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın paylaşımı dikkat çekti. "Bir sade vatandaş olarak önerim" diyen Tayyar, "Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. ‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir" dedi.

İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Şamil Tayyar 'Bence denenmeli' diyerek duyurdu: 'Çözüm olabilir'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Karar Türkiye'de gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. İmamoğlu kararının 'Hukuksuz' olduğunu aktardı. Mansur Yavaş da paylaşımında İmamoğlu'nun yanında olduğunu gösterdi.

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DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, "Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. ‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir." dedi.

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Tayyar şunları ifade etti:

"Diploma iptali, çözüm süreci, milletvekili transferi, yeni Anayasa, soruşturma dosyaları gibi çok sayıda tartışma konusu, toplumsal ve siyasal dinamikleri derinden etkiliyor.

Tüm bu gerginliklerin merkezinde ise önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair iddialar var.

Haliyle siyasi tansiyon iyice arttı, toplumsal fay hatlarında daha fazla enerji birikmeye başladı.

Bu cendereden nasıl çıkılır?

Bir sade vatandaş olarak, kişisel bir önerim var.

Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir.

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‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir.

AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşırsa, siyaset doğal mecrasında akmaya, toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal.

Bence denenmeli."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Şamil Tayyar
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