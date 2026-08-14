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ING’den işletmelere daha kolay ve zahmetsiz taşıt kredisi deneyimi

ING Türkiye, işletmelere daha zahmetsiz ve kolay bir bankacılık deneyimi sunmak adına önemli bir adım atarak İşim İçin Taşıt Kredisi ürününün doküman imza süreçlerini dijitalleştirdi. Bu kapsamda işletmeler, ING Mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden taşıt kredisi için kolayca başvuru yapabiliyor.

ING’den işletmelere daha kolay ve zahmetsiz taşıt kredisi deneyimi

Limit onayının ardından ise şahıs şirketi sahibi müşteriler, kredi kullandırımı için gerekli dokümanları dijital kanallar üzerinden imzalayabiliyor. Böylece şahıs şirketi sahibi müşteriler, şubeye gitmeden işlemlerini diledikleri yerden tamamlayarak işlerine daha fazla zaman ayırabiliyor. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu: “En sevilen dijital banka olma hedefimiz doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi dijitalleştirerek müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Günlük bankacılık işlemlerinde masrafsız bankacılık deneyimi sunarken, dijital çözümlerimizle de müşterilerimizin zamanını daha verimli kullanmasına katkı sağlıyoruz. İşim İçin Taşıt Kredisi ürünümüzün dijitalleşmesinin de müşterilerimizin bankacılık süreçlerini daha zahmetsiz hale getirerek zamandan tasarruf etmelerine ve işlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

En sevilen dijital banka olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, işletmelere daha zahmetsiz ve kolay bir bankacılık deneyimi sunmak adına önemli bir adım atarak İşim İçin Taşıt Kredisi ürününün doküman imza süreçlerini dijitalleştirdi. Bu kapsamda işletmeler, ING Mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden taşıt kredisi için kolayca başvuru yapabiliyor. Limit onayının ardından ise şahıs şirketi sahibi müşteriler, kredi kullandırımı için gerekli dokümanları dijital kanallar üzerinden imzalayabiliyor. Böylece şubeye gitmeden işlemlerini diledikleri yerden tamamlayarak işlerine daha fazla zaman ayırabiliyor.

Bu kapsamda işletmeler, ihtiyaçlarına göre binek veya ticari araçlar için finansman sağlayan İşim İçin Hızlı Limit ile araç alım sürecini kolayca başlatabiliyor. Dijital başvuru sayesinde süreci şubeye gitmeden yönetebiliyor; avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor. Serbest meslek sahipleri, şahıs şirketleri ve KOBİ'lerin başvurabildiği ürün kapsamında, araç değerinin yüzde 80'ine varan finansman imkânının yanı sıra 3 aya kadar erteleme ve 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Ayrıca İşim İçin Taşıt Kredisi kullanan müşteriler, ING Bonus Business Card başvurusu yapmaları halinde ilk depo yakıt tutarı bonus kampanyasından da yararlanabiliyor.

Hüsniye Ulu: İşletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve işlerine daha fazla odaklanmasına katkı sağlıyoruz.

Dijital müşteri deneyimini güçlendiren ürün ve hizmetleriyle işletmelerin finansal süreçlerini daha hızlı ve kolay hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu şunları söyledi: “İşletmelerin finansal ihtiyaçlarına hızlı, kolay ve zahmetsiz çözümler sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. En sevilen dijital banka olma hedefimiz doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi dijitalleştirerek müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Günlük bankacılık işlemlerinde sunduğumuz masrafsız bankacılık deneyimini, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni dijital çözümlerle desteklemeye devam ediyoruz. İşim İçin Taşıt Kredisi ürünümüzün dijitalleşmesiyle birlikte işletmeler, şubeye gitmeden, diledikleri yerden başvurularını tamamlayabiliyor ve süreçlerini kolayca yönetebiliyor. Bu adımın, müşterilerimizin zamandan tasarruf etmesine, bankacılık işlemlerini zahmetsiz şekilde gerçekleştirmesine ve işlerine daha fazla odaklanmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

#işbirliği

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