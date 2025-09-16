HABER

iOS 26 yalnız gelmedi: Apple, iOS 18.7’yi de yayınladı! İşte yenilikler

Apple, iPhone 17 etkinliği sonrası yalnızca iOS 26’yı değil, aynı zamanda daha sade bir alternatif olan iOS 18.7 güncellemesini de yayımladı. iOS 26, yeni Liquid Glass tasarımı ve büyük özelliklerle gelirken; iOS 18.7 yalnızca hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemelerine odaklanıyor.

Enes Çırtlık

Apple’ın yazılım güncellemeleri kullanıcıların dikkatini çekerken, bu yıl dikkat çeken bir başka detay da kullanıcılara iki farklı seçenek sunulması oldu. Şirket, iPhone 17 etkinliğinin ardından büyük tasarım değişiklikleriyle gelen iOS 26’nın kullanıma sunulma tarihini 15 Eylül olarak açıklarken ve yeni güncellemeyi tam da bu tarihte kullanıma sunarken, aynı zamanda daha sade bir alternatif olarak iOS 18.7 güncellemesini de yayımladı.

IOS 26'YA ALTERNATİF: IOS 18.7 ÇIKTI!

iOS 18.7, iOS 26’ya alternatif bir yazılım güncellemesi. Eğer iOS 26'ya geçmek istemiyorsanız hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri için iOS 18.7'yi yükleyebilirsiniz.

iOS 26 yalnız gelmedi: Apple, iOS 18.7’yi de yayınladı! İşte yenilikler 1

iOS 18.7, birçok yönden iOS 26’nın tam zıttı. iOS 26, tamamen yeni bir Liquid Glass tasarımı getirirken, iOS 18.7 iPhone’unuzun görünümünü eskisiyle tamamen aynı bırakıyor. Ayrıca iOS 26 birçok büyük ve küçük özellikle gelirken, iOS 18.7’deki değişiklikler çoğunlukla arka planda, kullanıcıların fark etmeyeceği türden. Çünkü iOS 18.7 hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri alanlarına odaklanıyor.

Apple’ın resmi sürüm notu ise şöyle:

"Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerir ve tüm kullanıcılar için önerilir."

Kısacası Apple, iOS 26’ya geçmek istemeyen kullanıcılara, aynı güvenlik düzeltmelerini içeren iOS 18.7 alternatifini sunuyor.

IOS 18.7 NASIL YÜKLENİR?

iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girdiğinizde iOS 18.7, önerilen güncelleme olarak görünecek. iOS 26 da mevcut, ancak bu güncelleme ekranın daha aşağısında listeleniyor.

