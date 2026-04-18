İran Hürmüz'ü yeniden kapatmıştı! Trump: "Bize şantaj yapamazlar"

İran cephesinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatması tüm dünyada geniş yankı uyandırırken gözler ABD cephesine dönmüştü. Donald Trump, yaptığı açıklamada, "İran bize şantaj yapamaz" dedi.

Recep Demircan

Orta Doğu'daki ateşkes bozulacak mı? Tüm dünya bu sorunun cevabını beklerken İran sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması adımının ardından ilk değerlendirmede bulundu.

"İRAN BİZE ŞANTAJ YAPAMAZ"

Trump açıklamasında "İran'ı daha sonra konuşacağız, çok iyi konuşmalarımız devam ediyor. Her şey çok iyi gidiyor. Yıllardır yaptıkları gibi, boğazı tekrar kapatmak istediler. İran bize şantaj yapamaz." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump bu sabah saatlerinde yaptığı değerlendirmede İran'a yönelik ablukalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Trump bu açıklamasına Tahran'a çok sert bir tehdit daha ekleyerek, "maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." demişti.

Tahran'dan Trump'ın bu adımına rest gelmiş ve Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İRAN MÜZAKERE TEKLİFİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ABD ile müzakere ve ateşkes sürecine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile yapılan görüşmelerin Washington'un "aşırı talepleri" nedeniyle sonuçsuz kaldığına işaret edilerek, "Son günlerde, Pakistan ordusu komutanının (Genelkurmay Başkanı Asım Munir) arabulucu ve müzakerelerde aracı olarak Tahran'da bulunmasıyla birlikte, Amerikalılar tarafından yeni teklifler sunuldu. İran bu teklifleri değerlendiriyor ve henüz yanıt vermedi." ifadeleri kullanıldı.

İran müzakere heyetinin ABD ile görüşmelerde "taviz vermeyeceği" ve "halkının haklarından geri adım atmayacağı" belirtildi.

ABLUKA AÇIKLAMASI

Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'da ateşkesin sağlanması üzerine yalnızca ticari gemilerin geçişine ateşkes sürecinin sonuna kadar açıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki ABD askeri üslerinin ekipmanlarının büyük çoğunluğunun Hürmüz Boğazı üzerinden geçen gemilerle sağlandığı ve bunun İran ve Körfez bölgesinin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturduğu göz önüne alındığında, İran, savaş kesin olarak sona erene ve bölgede kalıcı bir barış sağlanana kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiği denetlemeye ve kontrol etmeye kararlıdır."

Bu süreçte geçecek gemilerin, "İran tarafından ilan edilen düzenlemelere uygun olarak, güvenliğin, emniyet ve çevre koruma hizmetleriyle ilgili masrafları karşılaması" gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin deniz ablukası girişimlerine ilişkin de "Düşman gemilerin geçişini engellemeye ve deniz ablukası gibi yöntemler uygulamaya devam ettiği sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirecek ve Hürmüz Boğazı'nın şartlı ve sınırlı olarak açılmasını engelleyecektir." denildi.

