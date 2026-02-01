HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Meclisi orduya döndü! Devrim Muhafızları kıyafetleriyle "ABD'ye ölüm" sloganları kamerada

İçerik devam ediyor

İran'la ABD arasındaki krize Avrupa Birliği (AB) de dahil olunca gerilimi tırmandıran kararlar art arda geldi. AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlamasına İran'dan misilleme geldi. Öte yandan İran meclisinde milletvekillerinin askeri kıyafetlerle ABD'ye ölüm sloganları attığı anlar kameraya yansıdı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasına yanıt olarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını belirtti.

İlginizi Çekebilir

Saldırı için bugün işaret edilmişti! ABD-İran savaşı mı başlıyor? Tahran'dan 'müzakere' açıklaması

Saldırı için bugün işaret edilmişti! ABD-İran savaşı mı başlıyor? Tahran'dan 'müzakere' açıklaması

 Tahran yönetimi karşı hamlesini duyurdu

Tahran yönetimi karşı hamlesini duyurdu

 AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı

"BU ADIMIN SONUÇLARININ SORUMLULUĞU AVRUPA BİRLİĞİ'NE AİT OLACAK"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, İran Meclisi’nde milletvekillerine hitap etti.

Kalibaf, "Mütekabiliyet yasası gereğince, Devrim Muhafızları’nın terör örgütü ilan edilmesine karşı, Avrupa ülkelerinin orduları terörist grup olarak kabul edilmektedir. Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği'ne ait olacaktır." dedi.

İran Meclisi orduya döndü! Devrim Muhafızları kıyafetleriyle "ABD ye ölüm" sloganları kamerada 1

İran Meclis Başkanı, AB'nin bu kararı ABD etkisinde aldığını ifade etti.

İRAN MECLİSİNDE HAREKETLİ ANLAR

Öte yandan Mecliste Devrim Muhafızları Ordusu askeri kıyafetleriyle yerlerini alan milletvekilleri ABD ve AB karşıtı sloganlar attılar.

İran Meclisi orduya döndü! Devrim Muhafızları kıyafetleriyle "ABD ye ölüm" sloganları kamerada 2

İran Meclisi orduya döndü! Devrim Muhafızları kıyafetleriyle "ABD ye ölüm" sloganları kamerada 3

İran Meclisi orduya döndü! Devrim Muhafızları kıyafetleriyle "ABD ye ölüm" sloganları kamerada 4

"ASKERİ ATEŞELER ÜLKEDEN ÇIKARTILSIN" ÇAĞRISI

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf'ın konuşmasının ardından söz alan İran Meclisi Divan üyesi Alirıza Selimi, Stratejik Eylem Yasası’na atıfta bulunarak, söz konusu yasa gereğince ülkede bulunan AB üyesi ülkelerin büyükelçiliklerindeki askeri ataşelerin "terörist hükmünde" olduklarını ve İran'dan sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

İran Meclisi orduya döndü! Devrim Muhafızları kıyafetleriyle "ABD ye ölüm" sloganları kamerada 5

Selimi, "Bu yasa uyarınca Avrupa ülkelerinin ordularının terör örgütleri kapsamında ilan edildiğini ve bunun da resmen duyurulup yasalaştığını siz ifade ettiniz. Bu çerçevede, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinde ülkemizde bulunan askeri ataşelerinin en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerekir, çünkü bunlar teröristtir." dedi.

"Teröristlere barınak sağlamak yürürlükteki yasalara aykırıdır" diyen Selimi, terörizme ülkede sığınma imkanı tanınamayacağını veya bu kişilerin askeri ataşe sıfatıyla ülkede bulunamayacağını vurguladı. Bunun açık bir kanun hükmü olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Kalibaf, Meclis Başkanlık Divanı üyesi Selimi'nin yaptığı uyarıya cevaben, dile getirilen hususun Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından takip edilmesi gerektiğini ifade etti ve komisyonun Dışişleri Bakanlığı’ndaki yetkililerle birlikte konuyu izlemesini istedi.

İran Meclisi orduya döndü! Devrim Muhafızları kıyafetleriyle "ABD ye ölüm" sloganları kamerada 6

NE OLMUŞTU?

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak'ta "X" hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

İran'daki gösterilere işaret eden Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.

İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaderi son anda değişmiş! Apple neredeyse...Kaderi son anda değişmiş! Apple neredeyse...
Burdur'da katliam gibi kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, çok sayıda yaralıBurdur'da katliam gibi kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.