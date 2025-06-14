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İsrail’de büyük yıkım! İran’ın füze saldırısının etkileri gün ağarınca ortaya çıktı! İşte Tel Aviv’den gelen o görüntüler…

Dünya İsrail ile İran arasında yaşanan savaştaki gelişmeleri dakika dakika takip ederken iki ülkeden gelen görüntüler de dikkat çekiyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran'ın yoğun füze misillemesinde başkent Tel Aviv'de birçok bina hasar görürken, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi de geldi. İşte Tel Aviv’deki yıkımın görüntüleri…

İsrail’de büyük yıkım! İran’ın füze saldırısının etkileri gün ağarınca ortaya çıktı! İşte Tel Aviv’den gelen o görüntüler…

İran’ın İsrail’e yönelik dün akşam saatlerinde başlattığı saldırılar, bu sabah da devam etti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Tel Aviv’in güneyini hedef alan sabah saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı.

3 ÖLÜ, 91 YARALI VAR

Son saldırılarla birlikte İran’ın son 24 saat içinde İsrail’e düzenlediği toplam 6 füze saldırısında ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı ise 91’e yükseldi.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA 15 DAKİKADA 3 FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, İran’dan ülkenin kuzey, güney ve merkezine yönelik yeni füze atışlarının gerçekleştiğini doğrularken, İsrail basını da sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika içinde üç ayrı füze salvo atışı yapıldığını duyurdu.

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TEL AVİV'DEKİ YIKIM, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yoğun füze saldırısı altındaki başkentte yıkımın boyutu, günün aydınlanmasıyla görüntülendi.

Saldırıların hedefinde yerleşim bölgeleri ve bazı binalar yer aldı. İsrail, gelen saldırılara karşılık vereceğini belirtirken, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği değerlendiriliyor.

İşte İsrail'den gelen o kareler:

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3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail füze Tel Aviv saldırı
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