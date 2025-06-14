İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı? Füzeler evlerinin yakınlarına düştü

İsrail-İran hattındaki gerilim savaşa dönüştü. İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda üst düzey İranlı komutanın hayatını kaybetmesinin ardından, İran misillemeye geçti.

İsrail kentlerini füze yağmuruna tutan İran, zaman zaman Demir Kubbe'yi delmeyi başardı. Tel Aviv'e düşen füzeler nedeniyle İsrail cephesinde ölü ve yaralıların oludğu açıklandı.

HAMANEY VE PEZEŞKİYAN'IN EVİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu da İran'a karşı yeni bir saldırı başlattı. New York Times'a konuşan yerel tanıkların aktardığına göre, İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ikametgahlarının yakınındaki bölgeleri hedef aldı.

ABD basını İran hava savunma sisteminin aralıksız çalıştığını yazdı.

REUTERS: EN AZ 20 İRANLI ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılarda üst düzey isimler hedef alındı.

Saldırılarda İran'ın en büyük kaybı en üst düzey iki komutanı olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri olurken, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Reuters'a konuşan iki kaynak, İsrail'in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.

Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

İsrail tarafı, İran'a gerçekleştirilen saldırıda ölen İranlı üst düzey isimlerin listesinin uzun ve benzersiz olduğunu iddia etti.

HAMANEY: "KARŞILIĞINI ALACAKLAR"

Söz konusu saldırılar sonrası bir açıklama yapan Hamaney, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıklamış "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer vermişti.

PEZEŞKİYAN: "PİŞMAN EDECEĞİZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "Elbette ülke yetkilileri ve İran halkı bu suç karşısında sessiz kalmayacak, İran İslam Cumhuriyeti’nin meşru ve güçlü cevabı düşmanı yaptığı aptalca hareketinden dolayı pişman edecektir" demişti.