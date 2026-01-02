İstanbul'da Filipinli bakıcı şoku: Evdeki 1 milyon liralık ziynetle ortadan kayboldu

İstanbul’da iki küçük çocuğu için bakıcı arayışına giren bir aile, kısa sürede büyük şok yaşadı. Anlaştıkları Filipinli bakıcı maaşı erken alıp ortadan kayboldu. Bununla birlikte evdeki yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyasının kaybolduğu fark edildi.

MAAŞINI ERKEN İSTEDİ

Ekran Haber'in haberine göre; İstanbul'da Avukat Zuhal Kılınç Saraç, 40 yaşındaki Filipinli R. J. C. L. ile bir şirket üzerinden anlaşarak 2 ve 6,5 yaşındaki çocuklarına bakması için anlaşma yaptı. Filipinli bakıcının Eylül ayında işe başlamasının ardından Zuhal Kılınç Saraç, çocuklarının gün içerisinde aç kaldığını ve bakıcının ev işlerini yapmadığını fark etti. Bir süre çalışmaya devam eden Filipinli bakıcı, iddiaya göre kardeşine göndereceğini söyleyerek Saraç'tan maaşını erken istedi. Parayı alan bakıcı ortadan kaybolurken Saraç evde bulunan ziynet eşyalarının da çalındığını fark etti.

'ÇOCUKLARIMI AÇ BIRAKTI'

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Saraç dilekçesinde, Eylül ayında çalışmaya başlayan R. J. C. L.'nin pazar günleri izin günü olduğunu, 2 ay boyunca kendileri ile yatılı olarak çalıştığını ancak vadettiği görevleri yapmadığını belirtti. Ev işlerini aksattığını ve çocuklarını aç bıraktığına şahit olduğunu iddia eden Saraç dilekçesinde, "Her sabah işe gitmeden önce yemeklerimi hazırlayıp evden çıkıyordum ancak eve geldiğimde çocuklarımın aç olduğunu görüyordum. Biz yemek yerken çocuklarım da yemek yemek istiyordu. Ev işlerini düzgün yapmıyordu, evin her yerinde saçlarını görüyordum. Bu durumlar için defalarca uyardık. 2 ay içerisinde sürekli bir olayla karşılaştık. Çocuklarımı parka götürdüğü zaman başıboş bırakıyormuş. Komşularım birkaç defa küçük oğlumun ağzı ve burnunun kanadığını söyledi" dedi.

'KARDEŞİME GÖNDERECEĞİM' DİYEREK PARA ALDI

Saraç, bakıcının kendilerinden özür dilediğini, bir daha olmaması için söz verdiğini bu nedenle iş ilişkilerine devam ettiğini belirtti. Bakıcının kendisine mesaj attığını aktaran Saraç dilekçesinde, "Whatsapp'dan bana mesaj atarak 'Benim maaşımı bugün getirir misiniz? Kardeşim hasta, yarın Filipin'deki kardeşime para göndereceğim' dedi. Ben de maaşını gönderdim. İzin gününde dışarı çıktı ancak geri gelmedi. Mesajlarıma da dönmedi. Aradığımda bu numara kayıtlı olmadığı için arama yapılamıyor mesajı geldi" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON LİRALIK ZİYNET ÇALDI

Bakıcının ortadan kaybolması üzerine Saraç'ın eşi evi kontrol ettiğinde bir şok daha yaşadı. Saraç, iddiaya göre makyaj dolabının çekmecesinde bulunan yaklaşık 1 milyon değerindeki ziynet eşyalarının da kaybolduğunu gördü. Kendilerini maddi manevi zarara uğratıldıkları kaydedilen dilekçede, "Pırlanta yüzük, pırlanta kolye ve altın kolyelerim yerinde yoktu. İl Göç İdaresi'ne bildirimde bulundum. Çalışma iznini hemen iptal ettim ve sigortasını sonlandırdım. Evimden hırsızlık yapan R. J. C. L.'den şikayetçiyim" denildi.

'ARACI ŞİRKET KAÇTIĞINI SÖYLEDİ'

Olayla ilgili Ekran Haber'e konuşan Avukat Zuhal Kılınç Saraç, çocuklarına iyi İngilizce öğretmesi ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Filipinli bakıcı ile anlaşma yaptıklarını, çalışmaya başladıktan 2 ay sonra kardeşinin kolunda serum takılı fotoğrafını göndererek para istediğini söyledi. Saraç, aklına kötü bir şey gelmediğini ve akşam maaşını verdiğini kaydetti. Saraç, "Kendisine ulaşamayınca bize ayarlayan şirkete de durumu söylemiştik. Onlar da bize 'muhtemelen' kaçtığını söylediler. Odasına baktığımızda bütün eşyalarını bizim evde bıraktığını gördük yine evden çıkış anını gösteren kamera kayıtlarından da yanına eşyalarını almadığını sadece çantası ile çıktığını gördük. Savcılık tarafından kendisine yakalama emri çıkarıldı. Bu kişi muhtemelen Türkiye’de kaçak olarak çalışıyor. Ancak biz halen kendisine ulaşamadık. Bizi 1 milyon TL zarara uğrattı. Filipinler’de bulunan ailesine ulaşmaya çalışıyoruz ancak bizim olduğumuzu anladıktan sonra ailesi bizi engelledi." şeklinde konuştu.