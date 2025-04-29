İstanbul depremi sonrası gündem olmuştu... Bu sözler Celal Şengör'e mi? Devlet Bahçeli'den çok sert ifadeler: "İşgal artığı"

İstanbul Silivri'de 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Depremin ardından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir" dedi.

"EN MANTIKLI ADIM İSTANBUL'U TERK ETMEK"

"Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz" diyen Şengör, "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ İSİM VERMEDEN CELAL ŞENGÖR'E SERT ÇIKTI

Şengör'ün söz konusu açıklaması günlerce konuşulurken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de isim vermeden Şengör'ü hedef aldı.

Yazılı bir açıklama yapan ve İstanbul depremine dair görüşlerini belirten Bahçeli, "Deprem konusunda çalışan ilim insanlarının ve ortaya karışık söylemleri meslek edinen sözde uzmanların çelişkili, birbiriyle tamamen çatışan söz ve değerlendirmeleri kabul edilir gibi değildir" ifadelerini kullandı.Bahçeli açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:"Böylesine can alıcı bir konuda ağız birliği halinde hareket etmek akademik ahlak ve edebin gereğiyken, bu yapılamamıştır. Bir deprem uzmanı akademisyenimiz tarafından, Kumburgaz çukurundaki fay hattının tamamen kırılmasıyla İstanbul'da başka bir deprem tehlikesinin kalmadığına dönük iyimser açıklaması yüreklere su serpmiş olsa bile, sıralı tedbirleri aksatmadan ve ara vermeden almak zorunluluktur.

"İŞGAL ARTIKLARI"

İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur: Kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz. Fukara olan aklın sonucu ukala dildir. Bu dil müteyakkız zekadan mahrum, bağımsız vicdandan uzak, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla malul CHP kuryesi dilidir ve son derece tehlikelidir.

Bugünkü CHP yönetimi, milli birliğimiz, milli varlığımız ve bağımsızlığımız üzerinde hesabı olan ve kale kapımıza kadar dayanan zalimane mihrakların koçbaşı rolüne talip olacak kadar alçalmış ve başkalaşmıştır. Gelinen bu aşamada CHP demek, taviz, tahkir ve teslimiyet döngüsü demektir."