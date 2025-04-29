HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul depremi sonrası gündem olmuştu... Bu sözler Celal Şengör'e mi? Devlet Bahçeli'den çok sert ifadeler: "İşgal artığı"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Celal Şengör'ün "İstanbul topun ağzında, vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" sözleri yeniden gündem olmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı sert açıklama dikkat çekti. "İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına diyeceğim şudur: Kanımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz" diyen Bahçeli'nin hedefinde Şengör olduğu iddia edildi.

İstanbul depremi sonrası gündem olmuştu... Bu sözler Celal Şengör'e mi? Devlet Bahçeli'den çok sert ifadeler: "İşgal artığı"
Devrim Karadağ

İstanbul Silivri'de 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Depremin ardından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir" dedi.

"EN MANTIKLI ADIM İSTANBUL'U TERK ETMEK"

"Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz" diyen Şengör, "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" ifadelerini kullandı.

SGSGSG

DEVLET BAHÇELİ İSİM VERMEDEN CELAL ŞENGÖR'E SERT ÇIKTI

Şengör'ün söz konusu açıklaması günlerce konuşulurken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de isim vermeden Şengör'ü hedef aldı.

İlginizi Çekebilir

Uzmanların deprem anlaşmazlığı büyüdü! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Uzmanların deprem anlaşmazlığı büyüdü! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

 Kanal İstanbul'u savundukları sözleri gündem oldu

Kanal İstanbul'u savundukları sözleri gündem oldu

 Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Yazılı bir açıklama yapan ve İstanbul depremine dair görüşlerini belirten Bahçeli, "Deprem konusunda çalışan ilim insanlarının ve ortaya karışık söylemleri meslek edinen sözde uzmanların çelişkili, birbiriyle tamamen çatışan söz ve değerlendirmeleri kabul edilir gibi değildir" ifadelerini kullandı.Bahçeli açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:"Böylesine can alıcı bir konuda ağız birliği halinde hareket etmek akademik ahlak ve edebin gereğiyken, bu yapılamamıştır. Bir deprem uzmanı akademisyenimiz tarafından, Kumburgaz çukurundaki fay hattının tamamen kırılmasıyla İstanbul'da başka bir deprem tehlikesinin kalmadığına dönük iyimser açıklaması yüreklere su serpmiş olsa bile, sıralı tedbirleri aksatmadan ve ara vermeden almak zorunluluktur.

thumbs_b_c_736b41a402b5be32d77f6ddfcd1e975b

"İŞGAL ARTIKLARI"

İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur: Kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz. Fukara olan aklın sonucu ukala dildir. Bu dil müteyakkız zekadan mahrum, bağımsız vicdandan uzak, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla malul CHP kuryesi dilidir ve son derece tehlikelidir.

Bugünkü CHP yönetimi, milli birliğimiz, milli varlığımız ve bağımsızlığımız üzerinde hesabı olan ve kale kapımıza kadar dayanan zalimane mihrakların koçbaşı rolüne talip olacak kadar alçalmış ve başkalaşmıştır. Gelinen bu aşamada CHP demek, taviz, tahkir ve teslimiyet döngüsü demektir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Başarır'dan Bakan Tunç'a tepkiCHP'li Başarır'dan Bakan Tunç'a tepki
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yaşlı adamı ezdi geçti!17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yaşlı adamı ezdi geçti!

Anahtar Kelimeler:
deprem Celal Şengör İstanbul Devlet Bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı

Halı sahada iğrenç iddia: 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

Halı sahada iğrenç iddia: 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

Türkiye tarihinin en büyüğü! Çökertildiler

Türkiye tarihinin en büyüğü! Çökertildiler

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

AYM'den iptal kararı! 9 ay sonra yürürlüğe girecek

AYM'den iptal kararı! 9 ay sonra yürürlüğe girecek

'Valinin yeğeniyim' demişti! Ehliyetine el konuldu, aracı men edildi, 146 bin lira ceza kesildi

'Valinin yeğeniyim' demişti! Ehliyetine el konuldu, aracı men edildi, 146 bin lira ceza kesildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.