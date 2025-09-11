İstifini bozmadı, arkasına bile bakmadı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı yeni tartışmalara gebe: Kameralara böyle yansıdı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiasıyla açılan dava 15 Eylül’de görülecek. 15 Eylül'de karar çıkıp çıkmayacağı soru işareti ancak kararın ne olacağı çokça tartışılmaya devam ediyor. Kurultayın iptal edilmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olması senaryosu Ankara kulislerinin en hareketli gündem maddelerinden biri. Haliyle gözler eski CHP liderinin üzerinde.

KILIÇDAROĞLU'NUN GERİ DÖNME İHTİMALİ

15 Eylül'de mahkeme 'mutlak butlan' kararı verirse, Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi görevden ayrılacak. Bu durumda yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki önceki yönetimin dönmesi en güçlü olasılıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

İL BAŞKANLIĞI GERİLİMİNDE SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen her açıklama kadar sessiz kaldığı durumlar da ses getiriyor. CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici heyet atanırken ve İl Başkanlığında gerilim yaşanırken Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sessizliğini bozmaması gündem olmuştu.

CHP'nin kuruluş yıl dönümü için 4 sayfalık yazı paylaşan Kılıçdaroğlu'nun CHP'de olan bitene değinmemesi de tartışılmaya devam ediyor.

BUGÜN PEŞ PEŞE SORU YÖNELTİLDİ

Kılıçdaroğlu bugün TBMM'de eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal, eski TBMM Başkanları , Karakaş'ın yakınları ve ailesi de bulunuyordu.

Cenaze töreninin çıkışında Kılıçdaroğlu'na 15 Eylül'e dair beklentileriyle "Yaşananlara dair sessizliğinizi ne zaman bozacaksınız?" sorusu yöneltildi.

SORULARA HİÇ ALDIRMADI

Ancak Kılıçdaroğlu hızla yürümeye devam edip soruları yanıtsız bıraktı.

Peş peşle gelen sorular karşısında Kılıçdaroğlu'nun ellerini havaya kaldırıp aracına bindiği görüldü.