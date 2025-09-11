HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstifini bozmadı, arkasına bile bakmadı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı yeni tartışmalara gebe: Kameralara böyle yansıdı

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Sadece CHP'de değil tüm siyasette dengelerini değiştirebilecek karar için gözler 15 Eylül'de ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda kayyum olarak CHP'ye geri dönme ihtimaliyle uzun süredir konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün konuyla ilgili üst üste soru yöneltildi. Sorular karşısında Kılıçdaroğlu'nun istifini hiç bozmadan sessiz kalarak yürümeye devam etmesi dikkat çekti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiasıyla açılan dava 15 Eylül’de görülecek. 15 Eylül'de karar çıkıp çıkmayacağı soru işareti ancak kararın ne olacağı çokça tartışılmaya devam ediyor. Kurultayın iptal edilmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olması senaryosu Ankara kulislerinin en hareketli gündem maddelerinden biri. Haliyle gözler eski CHP liderinin üzerinde.

KILIÇDAROĞLU'NUN GERİ DÖNME İHTİMALİ

15 Eylül'de mahkeme 'mutlak butlan' kararı verirse, Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi görevden ayrılacak. Bu durumda yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki önceki yönetimin dönmesi en güçlü olasılıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

İstifini bozmadı, arkasına bile bakmadı! Kemal Kılıçdaroğlu nun tavrı yeni tartışmalara gebe: Kameralara böyle yansıdı 1

İL BAŞKANLIĞI GERİLİMİNDE SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen her açıklama kadar sessiz kaldığı durumlar da ses getiriyor. CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici heyet atanırken ve İl Başkanlığında gerilim yaşanırken Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sessizliğini bozmaması gündem olmuştu.

İstifini bozmadı, arkasına bile bakmadı! Kemal Kılıçdaroğlu nun tavrı yeni tartışmalara gebe: Kameralara böyle yansıdı 2

CHP'nin kuruluş yıl dönümü için 4 sayfalık yazı paylaşan Kılıçdaroğlu'nun CHP'de olan bitene değinmemesi de tartışılmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir! Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir!
Boş kalan koltuktaki detay gündem yarattı Boş kalan koltuktaki detay gündem yarattı

BUGÜN PEŞ PEŞE SORU YÖNELTİLDİ

Kılıçdaroğlu bugün TBMM'de eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal, eski TBMM Başkanları , Karakaş'ın yakınları ve ailesi de bulunuyordu.

İstifini bozmadı, arkasına bile bakmadı! Kemal Kılıçdaroğlu nun tavrı yeni tartışmalara gebe: Kameralara böyle yansıdı 3

Cenaze töreninin çıkışında Kılıçdaroğlu'na 15 Eylül'e dair beklentileriyle "Yaşananlara dair sessizliğinizi ne zaman bozacaksınız?" sorusu yöneltildi.

İstifini bozmadı, arkasına bile bakmadı! Kemal Kılıçdaroğlu nun tavrı yeni tartışmalara gebe: Kameralara böyle yansıdı 4

SORULARA HİÇ ALDIRMADI

Ancak Kılıçdaroğlu hızla yürümeye devam edip soruları yanıtsız bıraktı.

İstifini bozmadı, arkasına bile bakmadı! Kemal Kılıçdaroğlu nun tavrı yeni tartışmalara gebe: Kameralara böyle yansıdı 5

Peş peşle gelen sorular karşısında Kılıçdaroğlu'nun ellerini havaya kaldırıp aracına bindiği görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi için yeni kararMahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi için yeni karar
Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP dava kurultay CHP 38. Olağan Kurultayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor

'4 ayaklı çözüm' vurgusu gündem yaratacak

'4 ayaklı çözüm' vurgusu gündem yaratacak

Bu sefer sevgilisiyle denizin içinde oturup...

Bu sefer sevgilisiyle denizin içinde oturup...

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.