Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu gelmedi! Boş kalan koltuktaki detay gündem yarattı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), İstanbul İl Başkanlığı'ndaki hareketlilik ve 15 Eylül'deki mahkeme için 'kayyum' iddiaları nedeniyle dikkatle takip edilen Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı, Ankara’daki genel merkezde yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya katılan örgüt temsilcilerine seslenerek hem parti içi birlik çağrısı yaptı hem de yerel seçimlerde elde edilen başarıyı güçlendirme mesajı verdi.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI, KOLTUĞU BOŞ KALDI

Partinin eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, salonda yerini alarak Özel’e destek verdi.

ÖZEL: “BİRLİK VE DAYANIŞMA ZAMANI”

Özel konuşmasında, CHP’nin Türkiye’nin en köklü siyasi partisi olduğunu vurgulayarak, “Bugün her zamankinden daha fazla dayanışma ve birlik zamanı. Halkın beklentilerine yanıt verecek politikaları hayata geçirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.