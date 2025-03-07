HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadın dostu marka Binance TR, teknolojide kadın istihdamını destekliyor

Kadın dostu marka Binance TR, teknolojide kadın istihdamını destekliyor

07.03.2025 14:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin kripto varlık hizmet sağlayıcısı Binance TR, Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Binance Teknolojide Kadın Akademisi” projesiyle Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri'nde “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kadın dostu marka Binance TR, teknolojide kadın istihdamını destekliyor

Binance TR, “Binance Teknolojide Kadın Akademisi” projesiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde, anlamlı bir ödül kazandı. Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri", kadın dostu çalışma ortamları yaratan, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve ilham veren projeleriyle fark yaratan markaları ödüllendiriyor. "Küresel Dönüşüm Yolculuğu" temasıyla gerçekleştirilen törende, Türkiye'nin önde gelen markalarının eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarındaki projeleri değerlendirildi.

Titiz değerlendirme süreciyle kazananlar belirlendi

Başvuruların titizlikle incelendiği iki günlük jüri toplantılarının ardından, ön elemeden geçen 51 proje 6 farklı kategoride değerlendirmeye sunuldu. Jüri, projelerin etki ölçümlerini ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini analiz ederek ödül kazananları belirledi. Toplamda 37 proje ödül almaya hak kazandı.

Binance TR'nin “Binance Teknolojide Kadın Akademisi” projesi, özellikle deprem bölgesine odaklanarak 54 ilden 1000'e yakın kadına Web3 ve blok zincir eğitimi verdi. Projenin hedefi, 2025 yılı sonuna kadar bu sayıyı 2025'e çıkarmak.

“Kapsayıcı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadınlar için büyük bir anlam ifade eden ödülü alan Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu ödül, Binance TR olarak kadınların teknoloji ve finans sektörlerindeki varlığını güçlendirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Binance Teknolojide Kadın Akademisi ile amacımız, kripto varlık ekosistemini daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapıya dönüştürmek. Bizim zamanımızda karşılaştığımız engellerin, bizden sonraki jenerasyonlar için ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu akademi, sektörde kadın liderlerin yetişmesini destekleyen öncü projelerden biri.”

İlham veren projeler kutlandı

Tören, “Küresel Dönüşüm Yolculuğu” temasıyla gerçekleşirken, Türkiye Kadın Dostu Markalar Endeksi’nin lansmanı ve ilham veren projelerin kutlanmasıyla sona erdi.
Binance TR, 2024 yılında CoinMarketCap sıralamasında 50. sıradan 14. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Şirket, kullanıcı odaklı yaklaşımı, müşteri hizmetleri ve inovatif ürünleriyle sektörde öne çıkıyor.

#işbirliği

Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!
5 gündür yanıyor, bir türlü sönmüyor! Çözümü ise...5 gündür yanıyor, bir türlü sönmüyor! Çözümü ise...
Anahtar Kelimeler:
Binance
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çinli otomobil devi Tesla'ya seslendİ! O açıklama ile yer yerinden oynayacak

Çinli otomobil devi Tesla'ya seslendİ! O açıklama ile yer yerinden oynayacak

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

"Akla yatkın olmayan çok şey var" diyerek tek tek sıraladı

"Akla yatkın olmayan çok şey var" diyerek tek tek sıraladı

Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçmişti! Türkiye'den ilk açıklama

Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçmişti! Türkiye'den ilk açıklama

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Çığlık çığlığa ağlayıp babasını durdurmaya çalıştı!

Çığlık çığlığa ağlayıp babasını durdurmaya çalıştı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Diğer Haberler

Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!

Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!

5 gündür yanıyor, ne yaptılarsa sönmüyor! Bir yanıp bir sönen gaza müdahale etmek için bakın ne çözüm buldular

5 gündür yanıyor, bir türlü sönmüyor! Çözümü ise...

Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon! Uyuşturucu madde, pompalı tüfek... Üstlerinde yok yok!

Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon

Konya'da motosiklet denetimi! Ehliyetsiz sürücülere ceza yağıyor: Vatandaşlar da destek oluyor

Konya'da motosiklet denetimi

Adıyaman’da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralı

Adıyaman’da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralı

BUSKİ'ye 2 milyon lira "çevre" cezası

BUSKİ'ye 2 milyon lira "çevre" cezası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.