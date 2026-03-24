Kahreden haber! MSB duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç kazası sonucunda Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ve Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu açıkladı. MSB acı haberi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

ASKERİ ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI: 2 ŞEHİT

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 2003 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit oldu.

Kazada yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır